Herne. Das Thema PCB beschäftigt Herne weiterhin: Warum Anwohner der Firma Silex Bodenuntersuchungen fordern und was in einem Brief des Landes steht.

Anwohner der in Horsthausen ansässigen Firma Silex wollen Klarheit: Sie fordern die Behörden oder alternativ das Unternehmen dazu auf, den Boden auf den krebserregenden Stoff PCB untersuchen zu lassen. Für das Umfeld der Suez-Anlage in Holsterhausen hat das NRW-Umweltministerium einen ähnlichen Appell der Bürgerinitiative Dicke Luft zurückgewiesen.

Schlagabtausch: Ratsfrau Klaudia Scholz (Linke) und Silex-Geschäftsführer Oliver Fleischer (re.) streiten im Kreisverkehr Knappschaftsstraße über PCB-Werte. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Für Silex wurde diese Forderung anlässlich des von Klaudia Scholz (Linke) initiierten Gründungstreffens einer Bürgerinitiative laut. Zu dem von der Linke-Stadtverordneten mit 1000 Flyern beworbenen Treffen im Kreisverkehr Knappschaftstraße kamen jetzt bei strömendem Regen nur eine Handvoll Bürger sowie Vertreter der BI Dicke Luft und von Silex.

Silex: PCB-Ausstoß um 65 Prozent reduziert

Nach einem anfänglichen Schlagabtausch mit Klaudia Scholz machte die Unternehmensspitze noch einmal deutlich, dass sie auf einem guten Weg sei, den bisherigen PCB-Ausstoß durch Einsatz eines chlorhaltigen Vernetzungsmittels bis zum Jahresende um 80 Prozent zu reduzieren. „Wir sind heute bei 65 Prozent“, berichteten die Silex-Geschäftsführer Oliver Fleischer und Dirk Möller.

Sie würden in diesem Jahr auch gerne 100 Prozent erreichen. „Das geht nur, wenn wir aufhören. Dann sind 100 Arbeitsplätze weg“, so Fleischer. Sie seien jedoch zuversichtlich, den PCB-Ausstoß bei der Herstellung von Silikon-Produkten am Ende des derzeitigen Prozesses auf Null setzen zu können. Und Fleischer und Möller betonten, dass ein bei Messungen ermittelter erheblich erhöhter (spezieller) PCB-Wert aus technischen Gründen auf keinen Fall von Silex verursacht worden sei.

Ängste und Sorgen bei Anwohnern

Wie berichtet, hat die Stadt im Juni nach Messungen durch das Landesumweltamt im Umfeld der an der Werderstraße ansässigen Firma Silex eine Verzehrempfehlung ausgesprochen. Das Landesumweltamt (Lanuv) war in Herne sowie an anderen NRW-Standorten aktiv geworden, nachdem bei einem ebenfalls Silikon verarbeitenden Unternehmen in Ennepetal erhöhte PCB-Werte festgestellt worden sind.

Bei der BI-Gründung im Kreisverkehr wurde deutlich, dass die auch in Horsthausen erhöhten PCB-Werte bei Bürgern Ängste und Sorgen ausgelöst haben. „Auch wenn Silex PCB auf Null setzt: Wir wissen doch gar nicht, wie hoch die bisherigen Belastungen waren“, sagte ein Anwohner. Nur durch ein Bodengutachten könne Klarheit geschaffen werden. Die Stadt, das Land oder Silex sollten eine solche Untersuchung veranlassen und die Kosten dafür übernehmen, so die einhellige Forderung. Unterstützung erhielten die Anwohner von Ingrid Reckmeier und Gerhard Kalus, den Sprechern BI, die gegen die Suez-Anlage in Holsterhausen kämpft.

Land nimmt bei Suez keine Proben

Fest steht inzwischen: Am Suez-Standort Südstraße wird das Land keine Untersuchungen des Bodens auf PCB veranlassen. Das teilt NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Essen der BI, die entsprechende Messungen angemahnt hatte, in einem Brief mit. Nach umfänglicher Prüfung der Bezirksregierung und des Lanuv seien sie zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Beprobung der Böden im Umfeld von Suez nicht notwendig sei, weil „keine relevanten PCB-Emissionen“ zu erwarten seien, so die Ministerin in ihrer ausführlichen Antwort.

„Wir werden die Untersuchungen nun selbst veranlassen“, kündigte BI-Sprecher Gerhard Kalus an. Die Finanzierung übernähmen die Herner Grünen, die einen entsprechende Spendensammlung initiiert hatten. Kostenvoranschläge seien schon eingeholt worden.

Geruchsbelästigung durch kontaminierte Böden

Dem Brief aus Düsseldorf seien aber auch positive Nachrichten zu entnehmen, so Kalus. Denn: In dem Schreiben werde noch einmal ausdrücklich das Ende der thermischen Bodenaufbereitung bei Suez zum Jahresende bestätigt. Außerdem werde ausdrücklich festgestellt, dass kontaminierte Böden von Suez die Ursache der Geruchsbelästigung am 17. September gewesen seien.

„Dass sich nun sowohl die Bezirksregierung als auch das Umweltministerium verstärkt mit der Überprüfung der Anlage beschäftigen, ist ein weiterer erfreulicher Aspekt, der hoffentlich zur baldigen Schließung der gesamten Anlage führen wird", erklärte Gerhard Kalus. Die Ereignisse im September hätten einmal mehr gezeigt, dass dies unbedingt erforderlich sei.