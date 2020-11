Paukenschlag: CDU-Fraktion in Herne wählt Bettina Szelag ab

In der Herner CDU-Fraktion hat es geknallt: Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bettina Szelag ist überraschend abgewählt worden.

Herne Bettina Szelag, gerade erst zur stellvertretenden CDU-Fraktionschefin in Herne gewählt, ist ihr Amt schon wieder los. Bei der Bestätigung des neuen Fraktionsvorstands fiel sie am Montagabend überraschend durch. Ihr Nachfolger ist Ratsneuling Michael Lewburg.

Szelag war 2017 einstimmig zur CDU-Fraktionsvorsitzenden im Herner Rat gewählt worden. Die damalige stellvertretende Fraktionschefin, seinerzeit 55 Jahre alt, trat die Nachfolge von Markus Schlüter an, der als Wirtschaftschef zum Regionalverband Ruhr (RVR) wechselte. Nach den Kommunalwahlen im September 2020 machte Szelag nun wieder Platz an der Fraktionsspitze: Timon Radicke (34), der für die Union als Spitzenkandidat angetreten war, griff nach der Niederlage im OB-Wahlkampf nach dem Fraktionsvorsitz. Szelag rückte freiwillig zurück in die zweite Reihe.

Herne: Lewburg setzte sich mit 8:3 Stimmen gegen Szelag durch

Nun stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion in Herne: Michael Lewburg. Foto: Kai Wahler

Bei der Wahl zum vorläufigen Fraktionsvorstand nach den Kommunalwahlen im September wählte die zwölfköpfige CDU-Fraktion Radicke wie erwartet zum neuen Fraktionsvorsitzenden; er erhielt alle zwölf Stimmen. Szelag wurde bei zwei Enthaltungen zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, Gegenkandidaten gab es keine. In den Fraktionsvorstand gewählt wurden außerdem Michael Lewburg, Sven Rickert und Andreas Barzik.

Am Montagabend, als der Fraktionsvorstand mit Beginn der neuen Ratsperiode formell bestätigt werden musste, gab es dann den Paukenschlag: Szelag fiel durch. Vorstandsmitglied Michael Lewburg (55) sei gegen Szelag angetreten und habe mit 8:3 Stimmen die Wahl zum stellvertretenden Fraktionschef für sich entschieden, sagte Fraktions- und Parteichef Radicke zur WAZ. Hintergründe für den „Putsch“ nannte er nicht.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Nur so viel: Er selbst habe ein gutes Verhältnis zu beiden. Er dankte Szelag, die 2017 in einer „schweren Stunde“ die Nachfolge von Markus Schlüter angetreten und die Fahne der CDU hochgehalten habe: „Ihr gebührt großer Dank.“ Radicke ist sich sicher, dass er – wie mit Szelag – auch mit Lewburg vertrauensvoll zusammenarbeiten werde. Die beiden kennen sich bestens: Bislang arbeiteten sie in der Bezirksvertretung Herne-Mitte zusammen, beide als stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Außerdem sind sie befreundet.

Weil Lewburg nun vom Schatzmeister zum Fraktionsvize aufrückt, wurde Ratsfrau Andrea Oehler zur Schatzmeisterin gewählt. Bettina Szelag war für die WAZ für eine Stellungnahme nicht erreichbar.