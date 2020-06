Die Feuerwehr musste am Dienstag zu einem Brand im Evangelischen Krankenhaus in Herne ausrücken.

Brand Patient löst Brand in Herner Krankenhaus mit Zigarette aus

Herne. Die Ursache für den Brand im Evangelischen Krankenhaus Herne am Dienstagabend ist geklärt: Ein Patient löste mit einer Zigarette das Feuer aus.

Die Ursache für den Brand in einem Patientenzimmer im Evangelischen Krankenhaus Herne am Dienstagabend, 23. Juni, ist geklärt: Ein Patient, der unter Sauerstofftherapie eine Zigarette in seinem Bett angezündet hatte, löste das Feuer aus, teilt das Krankenhaus mit.

Infolge der Verpuffung habe der Patient Brandverletzungen im Gesicht erlitten, die nun im EvK behandelt würden. „Glücklicherweise haben die Stationsschwestern schnell und adäquat reagiert, so dass Schlimmeres verhindert werden konnte“, sagt Danh Vu, Verwaltungsdirektor des EvK Herne. „Das zeigt uns, dass wir mit unserem Brandschutzkonzept und den regelmäßigen Brandschutzübungen unserer Mitarbeitenden gut aufgestellt sind.“

Verursache wird zur Verantwortung gezogen

Durch das beherzte Eingreifen der Pflegekräfte sowie den schnellen Einsatz der Feuerwehr sei der Brand auf das Krankenbett beschränkt werden können. Das Zimmer sei seit Mittwoch wieder in Benutzung. Für den entstandenen Sachschaden sowie den Feuerwehreinsatz werde der Verursacher zur Verantwortung gezogen.

