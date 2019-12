Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Parteichef, Ratsherr, Bezirksverordneter

Armin Wolf bildet seit Juli 2018 mit Birgit Drosd die Doppelspitze im Herner AfD-Vorstand, der alle zwei Jahre gewählt wird.

Der 54-Jährige ist auch Ratsherr und Bezirksverordneter für die AfD in Herne-Mitte. Darüber hinaus ist Wolf Geschäftsführer der AfD-Ratsgruppe. Vor seinem Eintritt in die AfD gehörte er zunächst den Grünen und anschließend der SPD an. Für beide Parteien saß er auch im Rat.

2017 trat der Steuerberater als Bundestagskandidat in Herne an und erhielt 13,4 Prozent der Stimmen.