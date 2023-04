Parkplatz-Streit eskaliert: Mann schlägt Herner ins Gesicht

Herne. In Herne ist ein Streit um einen Parkplatz eskaliert. Ein unbekannter Mann schlug einem Herner ins Gesicht und fuhr ihn an. Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Streit um einen Parkplatz in Herne-Baukau ist ein 63-jähriger Herner am Donnerstag, 27. April, geschlagen und angefahren worden. Die Verkehrspolizei sucht nun nach dem beteiligten Autofahrer und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 11.15 Uhr geriet der 63-Jährige laut Polizei mit dem noch nicht ermittelten Mann im Bereich der Fabrikstraße 19 in Streit um einen Parkplatz. Nach Zeugenangaben stiegen beide Männer erst aus ihren Fahrzeugen, kurz darauf schlug der Unbekannte dem 63-Jährigen ins Gesicht und stieg wieder in seinen Wagen, so die Polizei. Um eine Flucht zu verhindern, stellte sich der 63-Jährige vor das Auto des Unbekannten. Der Fahrer setzte seinen Wagen dennoch in Bewegung, fuhr den Herner an und flüchtete.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leichtverletzten 63-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. So wird der flüchtige Autofahrer beschrieben: 1,75-1,85 Meter groß, 30-35 Jahre alt, schwarze, kurze Haare, dunkle Jacke, weißes Hemd, dunkle Jeans. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

