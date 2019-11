Alois Baumhoer am neuen Parkplatz, im Hintergrund das St. Marien Hospital in Eickel.

Parkplatz am St. Marien Hospital Eickel ist fertiggestellt

Nach fünf Monaten Bauzeit hat die St. Elisabeth Gruppe den Parkplatz rund um das St. Marien Hospital Eickel zwischen Herzogstraße und Marienstraße fertig gestellt, der nun zur Verfügung steht.

Mit der Fertigstellung des Parkplatzes bietet die St. Elisabeth Gruppe auf 2420 Quadratmetern zusätzlich 74 Stellplätze. Bei der Parkfläche zwischen der Herzog- und der Marienstraße handelte es sich bisher um nicht befestigte und sehr unebene Flächen, die unter anderem aufgrund von zahlreichen Schlaglöchern in sehr schlechtem Zustand und zudem schlecht ausgeleuchtet waren. „Dies führte regelmäßig dazu, dass Unbekannte den Platz für illegale Müllentsorgung nutzten. Aufgrund der fehlenden Schrankenanlage vermüllte der Platz zusätzlich durch dauerparkende Wohnwagen, Anhänger und abgemeldete Pkw“, erklärte Alois Baumhoer, Mitglied der Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe.

Um ein positives Erscheinungsbild in diesem Bereich zu schaffen, hat sich die Elisabeth Gruppe dazu entschieden, das Grundstück in einen Parkplatz umzuwandeln. „Die Baumaßnahmen wurden in wenigen Monaten umgesetzt, so dass der Parkplatz ab jetzt zur Verfügung steht“, so Baumhoer. Allerdings hatte es im Zuge der Maßnahme Kritik an Baumfällungen gegeben.

Die Kosten für den Umbau betrugen rund 700.000 Euro. Die Elisabeth Gruppe investierte über 400.000 Euro. Hinzu kommen zukünftig die laufenden Kosten für die Pflege des Parkplatzes. Aus dem kommunalen Investitionsförderprogramm wurden rund 250.000 Euro für das Bauprojekt zur Verfügung gestellt.

Der Parkplatz, der von der Herzogstraße zu erreichen ist, kann 24 Stunden, sieben Tage die Woche von Patienten, Gästen, Mitarbeitern und der allgemeinen Öffentlichkeit gegen eine Gebühr von 50 Cent pro halbe Stunde genutzt werden. Der Tagespreis liegt bei 4,50 Euro.