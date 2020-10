Parkausweise in Herne-Süd: Wieder Kritik an der Stadt

Herne. Die Umsetzung des neuen Parkkonzepts in Herne-Süd sorgt weiterhin für Unmut. Wie die Stadt auf die neuerlichen Klagen von Anwohnern reagiert.

Die Einführung einer Parkraumbewirtschaftung mit Anwohnerparkausweisen, Parkscheinautomaten und Parkscheibenregelungen in Herne-Süd sorgt weiterhin für Unmut. Aktuelles Ärgernis: die Terminvergabe beim Straßenverkehrsamt. Die Stadt kommt den Betroffenen entgegen.

Stadt Herne berichtet von mehreren Beschwerden

Online-Termine waren beim Straßenverkehrsamt kaum verfügbar, so beklagten Bürger aus Herne-Süd. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Den Parkdruck in Herne-Süd insbesondere rund ums Marien Hospital wollen Stadt und Politik mit dem Parkkonzept für große Teile Herne-Süds senken. Die konkrete Umsetzung steht bisher jedoch unter keinem guten Stern. Bereits nach Aufstellung der Parkscheinautomaten wurde Unmut laut. Nun beschwerten sich Bürger darüber, dass es schier unmöglich sei, bis zur Inbetriebnahme der Parkautomaten am 16. November einen Anwohnerparkausweis zu bekommen. Und das, obwohl die Stadt noch kürzlich versprochen hatte, dass nach dem Versand eines Info-Briefs an die Anwohner noch genug Zeit sei, diesen zu beantragen.

So einfach sei es jedoch nicht gewesen, berichteten Bürger: Klickte man auf den dafür vorgesehenen Online-Terminkalender des Straßenverkehrsamts, seien meistens keinerlei Termine verfügbar gewesen. Und wenn doch mal ein Termin frei gewesen sei, habe dieser ausschließlich im Nachmittagsbereich gelegen. Die Verwaltung kennt die Klagen: „Auch uns haben einige Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern erreicht“, sagt Stadtsprecher Michael Paternoga auf Anfrage.

So können Parkausweise beantragt werden Beantragung von Anwohnerparkausweisen im Straßenverkehrsamt, Südstraße 8: Telefonische Terminabsprache montags, dienstags und mittwochs von 13.30 bis 15.15 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 17.45 Uhr unter 02323 16-2580 und 02323 16-1639. Vorsprache ohne Termin: mittwochs zwischen 7 bis 10 Uhr und jeden Donnerstag ab 15. Oktober 13.30 bis 16.30 Uhr. Online-Terminkalender unter: https://wuke.herne.de/tnv/?START_OFFICE=ZUL Telefonische Terminabsprache im Bürgercenter Bahnhofstraße 38: ab Donnerstag, 15. Oktober: montags bis freitags 8 bis 10 Uhr unter 02323 16-1633. Jeden Morgen um acht Uhr werden Termine für den gleichen Tag im Online-Terminkalender freigegeben, wenn vorher Termine durch Bürger storniert worden sind. Online-Terminkalender: https://wuke.herne.de/tnv/?START_OFFICE=EWO3 Achtung: Im Bürgerzentrum gibt es keine Sprechstunden ohne Termin.

Deshalb gab es nun ein Einsehen: Ab Donnerstag, 15. Oktober, können Parkausweise für die Zonen A-D nicht nur im Straßenverkehrsamt an der Südstraße, sondern auch im Bürgercenter Herne-Mitte, Bahnhofstraße 38, beantragt werden. Coronabedingt wird man hier nicht ohne Termin vorgelassen.

Zusätzliche Termine von 8 bis 17 Uhr

Eigens und ausschließlich für die Beantragung der Parkausweise im Bürgerzentrum wurde ein Online-Terminkalender eingerichtet, zusätzlich zum Online-Terminkalender des Straßenverkehrsamtes. „In den Bürgercenter-Terminkalender wurden nun ganz viele Termine eingepflegt, jeweils ab morgens um acht bis nachmittags um 17 Uhr“, so Stadtsprecher Paternoga.

Hernes Stadtsprecher Michael Paternoga berichtet von neuen Angeboten. Foto: Frank Dieper / Stadt Herne

Auch diese Beschwerden wurden mehrfach laut: Telefonisch sei zur Terminabsprache im Straßenverkehrsamt Südstraße kaum jemand erreichbar gewesen. Auch das soll sich ändern: „Insbesondere durch das Angebot im Bürgercenter sollte der Ansturm nun zeitnah so entzerrt werden, dass sich auch die Erreichbarkeit der Hotline verbessert“, so Paternoga. Gleichwohl könne es natürlich auch in Zukunft sein, dass nicht jeder Anrufer sofort den gewünschten Ansprechpartner erreiche. „Wir raten zur Nutzung des Online-Terminkalenders“, betont der Stadtsprecher.

Terminfreies Zeitfenster für Anträge auf Parkausweise

Zusätzlich zum Angebot des Bürgercenters ab 15. Oktober besteht weiterhin die Möglichkeit, die Online-Terminierung beim Straßenverkehrsamt zu nutzen. Hierfür gibt die Stadt folgenden Tipp: „Täglich werden mit dreiwöchigem Vorlauf gegen 13.30 Uhr und Freitags gegen 12 Uhr Termine eingepflegt.“ Sollte also beispielsweise morgens kein Termin für die kommenden drei Wochen im Kalender verfügbar sein, könne sich das zu den genannten Zeiten ändern. Und: Seit Anfang September können dort zusätzlich auch Mittwochs zwischen 7 und 10 Uhr Anwohnerparkausweise ohne Termin beantragt oder verlängert werden.

Zusätzlich wurde nun ein weiteres terminfreies Zeitfenster zur Beantragung der Parkausweise geschaffen: „Ab Donnerstag, 15. Oktober gibt es die Möglichkeit, jeden Donnerstag von 13 bis 16.30 Uhr in der Südstraße 8 seinen Anwohnerparkausweis zu beantragen – auch ohne vorherige Terminabsprache.“Weitere Berichte aus Herne und Wanne-Eickel finden Sie hier.