Der Parfümdiebstahl ereignete sich in einer Rossmann-Filiale in Herne (Symbolbild). Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach den mutmaßlichen (jungen) Tätern.

Blaulicht Parfümklau in Herne: Drei Kinder werden per Foto gesucht

Herne. Nach einem Parfümdiebstahl in einem Herner Drogeriemarkt fahndet die Polizei mit Fotos nach mutmaßlichen Tätern. Es soll sich um Kinder handeln.

Mehr als drei Monate nach einem Parfümdiebstahl bei Rossmann in Wanne fahndet die Polizei nach den Tätern: Drei Kinder sollen am 26. Januar gegen 19.30 Uhr in dem Drogeriemarkt am Stöckmannshof 4 a zwölf Flaschen Parfüm entwendet und diese in ihre Jackentaschen gesteckt haben.

Nach richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Jungen? Die Fotos finden sich im Fahndungsportal der Polizei (https://polizei.nrw/fahndung/104950). Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Hinweis der Polizei: Sollte der Link ins Leere führen, ist der Diebstahl geklärt.

