Paket-Lieferung mit Lastenrädern

Auch in anderer Hinsicht war Herne Ort eines Pilotprojekts. Seit September 2016 liefert UPS in der Herner Innenstadt Pakete mit elektrisch unterstützten Lastenrädern aus. Pro Tag werden bis zu 200 Pakete zu 70 bis 90 Kunden gebracht. Die Lastenräder fahren nach wie vor in der Herner City.

Für die Stadt war das UPS-Projekt ein Baustein in der Strategie der emissionsfreien City-Logistik.