Polizei Orientierungslose Frau greift Bundespolizisten in Herne an

Herne. Eine Frau (41) hat am Herner Bahnhof Bundespolizisten angegriffen. Ihr Ex-Lebensgefährte versuchte, ihr zu helfen. Die Situation eskalierte.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben am Sonntagabend die Bundespolizei über eine offensichtlich orientierungslose Frau informiert, die sich am Bahnhof in Herne aufhalten sollte. Wenig später konnten die Einsatzkräfte eine 31-Jährige am Bahnhof antreffen, teilt die Polizei mit. Als sie sich mit der Frau am Streifenwagen unterhielten, um den Sachverhalt zu klären, kam plötzlich der Ex-Lebensgefährte hinzu. Im Verlaufe des Gespräches eskalierte laut Polizei die zunächst kooperative Situation.

Die Frau versuchte zu flüchten, konnte aber unmittelbar gestellt werden. Als sie sich erneut der Maßnahme entziehen wollte und in Richtung Bahnhof lief, wurde sie von den Einsatzkräften gehalten. Daraufhin schlug und trat sie auf die Beamten ein, so die Polizei. Ihr Ex-Lebensgefährte mischte sich in die Situation ein und versuchte nun, die Frau zu befreien. Dabei schlug und trat der 40-Jährige die Bundespolizisten immer wieder, um so die 31-Jährige aus dem Griff der Beamten zu lösen.

Alkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille

Um die Situation zu beruhigen, wurden weitere Einsatzkräfte der Polizeiwache Herne hinzugerufen. Nach deren Eintreffen konnten beide Personen in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund der körperlichen Gesamtkonstitution wurde die Frau von der Berufsfeuerwehr Herne in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei musste der 40-jährige Mann über Nacht in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,7 Promille. Die Bundespolizei leitete gegen die Personen aus Herne Strafverfahren wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. Des Weiteren wurde der 40-Jährige wegen versuchter Gefangenenbefreiung angezeigt.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.