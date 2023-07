Herne. Kein Sommer in Herne ohne Open-Air-Kino: Vier Filme stehen im Hof von Schloss Strünkede auf dem Spielplan. Wann es losgeht, was zu sehen ist.

Die Veranstalter bezeichnen es als das „wahrscheinlich schönste und romantischste Open-Air-Kino im gesamten Ruhrgebiet“: Die Herner Filmwelt und die Stadt laden ab Mittwoch, 16. August, für vier Tage in den Hof von Schloss Strünkede ein. Der Vorverkauf läuft.

Den Auftakt macht am 16. August die französische Komödie „Mamma ante Portas“. Mit seinen neuem Film knüpft Regisseur Eric Lavaine an seinen Kinoerfolg „Willkommen im Hotel Mama“ aus dem Jahr 2016 an: Weil bei der Renovierung ihrer Wohnung alles schief geht, zieht Jacqueline vorübergehend bei ihrer Tochter ein. Das führt zu Turbulenzen…

Weiter geht’s am 17. August mit „No Hard Feelings“: Die notorisch klamme Uber-Fahrerin Maddie (Jennifer Lawrence) entdeckt ein faszinierendes Jobangebot: Wohlhabende Helikopter-Eltern suchen für ihren introvertierten Sohn (19) eine Frau, die ihn „datet“, bevor er zuhause auszieht und ans College geht.

Jennifer Lawrence und Andrew Barth Feldman in „No Hard Feelings“. Foto: Macall Polay / CTMG / dpa

Im Animationsfilm „Elemental“ leben die zu Figuren gewordenen Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde in der Großstadt Element City. Das Feuermädchen Ember Lumen und der lässige Wasserjunge Wade können zunächst nichts miteinander anfangen, doch plötzlich sprühen zwischen den beiden buchstäblich Funken. Die Produktion aus den Pixar-Studios läuft am 18. August.

Zum Finale am 19. August heißt es dann doppelt Abschied nehmen: vom Open-Air-Kino 2023 und von Harrison Ford, der in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ wohl zum letzten Mal auf Nazi-Jagd geht.

Alle Filme beginnen gegen 20.45 Uhr (Einlass: ab 19 Uhr) im Hof von Schloss Strünkede, Karl-Brandt-Weg 5. Tickets gibt es im Vorverkauf für 10 Euro (Kinder 9 Euro) sowie 8 Euro („Mamma ante Portas“) online auf filmwelt-herne.de sowie an der Kinokasse am Berliner Platz 7-9. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet; im Open-Air-Kino gibt es Brat- und Currywurst sowie die üblichen Knabbereien wie Popcorn und Nachos.

