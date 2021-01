Oldtimer: Porsche aus Herne brennt plötzlich komplett aus

Vollkommen ausgebrannt: ein alter Porsche an der Hauptstraße in Wanne-Eickel.

Herne. Gerade noch war sein Besitzer mit dem 45 Jahre alten Porsche gefahren, da blieb er stehen. Wenig später stand der Wagen in Flammen.

Ein 45 Jahre alter Sportwagen ist am Freitag in den frühen Abendstunden auf der Hauptstraße in Wanne-Eickel ausgebrannt.

Nach bisherigem Sachstand der Polizei bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 18.10 Uhr, wie der Porsche in Höhe der Hausnummer 155 plötzlich stehenblieb und auch nicht mehr ansprang. Während die Polizeibeamten das Oldtimerfahrzeug absicherten, versuchte dessen Fahrer, den Wagen erneut zu starten.

Parkender Pkw und Streifenwagen beschädigt

Dabei kam es zu einer explosionsartigen Verpuffung, wenig später stand der Wagen in Flammen und brannte komplett aus. Ein am Fahrbahnrand stehender Pkw sowie der Streifenwagen wurden durch das Feuer leicht beschädigt. Der Porschefahrer und die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Nachdem die Feuerwehr die Löscharbeiten beendet hatte, wurde die Hauptstraße wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.