Ohne Termin: Hier kann man sich in Herne impfen lassen

In Herne gibt es auch in der kommenden Woche die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen.

Herne. In Herne gibt es auch in der kommenden Woche die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen. Eine Übersicht, wann die Impfungen stattfinden.

In Herne gibt es auch in der kommenden Woche wieder Impfangebote ohne vorherige Terminbuchung. Hernerinnen und Herner haben die Möglichkeit sich an folgenden Standorten in der Stadt impfen zu lassen:

Cranger Weihnachtszauber, Cranger Kirmesplatz

Montag, 13. Dezember: 13.30 bis 19 Uhr

Donnerstag, 16. Dezember: 13.30 bis 19 Uhr

Freitag, 17. Dezember: 13.30 bis 19 Uhr

Samstag, 18, Dezember: 11 bis 19 Uhr

Sonntag, 19. Dezember: 11.30 bis 19 Uhr

Impfstelle im City-Center, Bahnhofstraße 7a

Dienstag, 14. Dezember: 13.30 bis 18 Uhr,

Donnerstag, 16. Dezember: 13.30 bis 18 Uhr

Samstag, 18. Dezember: 13.30 bis 18 Uhr

Impfstelle Wanne, Hauptstraße 221

Dienstag, 14. Dezember: 12.30 bis 18 Uhr

Donnerstag, 16. Dezember: 12.30 bis 18 Uhr

Samstag, 18. Dezember: 12.30 bis 18 Uhr

Impfen in Herne – lesen Sie auch:

Apotheken in Herne: Immer mehr gefälschte Impfausweise

Herne ist vorbereitet für das große Adventsimpfen

Kinderimpfungen: Herne plant Sonderaktionen in den Ferien

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel