Ohne Führerschein, unter Drogen: Mann baut Unfall in Herne

Herne. Ein Schaden von 18.000 Euro entstand bei einem Unfall in Herne. Beteiligt: ein Mann ohne Führerschein, der offensichtlich unter Drogen stand.

Rund 18.000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Mann (42) – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Herne. Weil er keinen Führerschein hat und offensichtlich unter Drogen stand, musste ein Beteiligter (35) mit auf die Wache.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Rheine am Donnerstag, 5. Oktober, auf der Sodinger Straße in Richtung Herne-Mitte. Als er am Revierpark Gysenberg in Sodingen nach links in die Straße Am Revierpark abbiegen wollte, stieß er mit seinem Auto gegen den Wagen eines 42-jährigen Herners, der in der entgegengesetzte Richtung unterwegs war.

Der Herner zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu; einen Rettungswagen brauchte er nicht. Bei der Unfallaufnahme gab der 35-jährige Fahrer aus Rheine zu, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat. Außerdem stellten die Polizeibeamten „drogentypische Ausfallerscheinungen“ bei dem Mann fest, heißt es weiter.

Ein Drogenvortest wurde durchgeführt, der positiv verlief. Der Mann wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

