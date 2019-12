Herne. Eine etwa 60 Meter lange Ölspur wurde der Polizei am vergangenen Freitag in Herne gemeldet. Eine vorsätzliche Handlung schließt sie nicht aus.

Ölspur auf Gehweg in Wanne-Eickel: Polizei sucht Zeugen

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Wanne-Eickel sucht die Polizei nun Zeugen. Am Freitag, 13. Dezember, wurde der Polizei gegen 15 Uhr eine etwa 60 Meter lange Ölspur an der Bielefelder Straße (zwischen Horststraße und Drosselweg) gemeldet.

Das Öl war auf dem Gehweg und auf Teilen der Fahrbahn verteilt. Da die Ermittler eine vorsätzliche Handlung nicht ausschließen, werden nun Zeugen gesucht. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bei der Polizei zu den Geschäftszeiten unter der Rufnummer 0234 909 5206.