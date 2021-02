Ölheizung defekt: Feuerwehr zu Kellerbrand in Herne gerufen

Wegen starker Rauchentwicklung ist die Feuerwehr in Herne am Sonntagmorgen ausgerückt.

Herne. Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen zu einem Kellerbrand in Herne-Süd gerufen worden. Grund war eine defekte Ölheizung.

Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen um 8:45 Uhr zu einem Kellerbrand am Erlenweg in Herne-Süd gerufen worden. Laut Bericht der Feuerwehr stieg dunkler Rauch aus dem Schornstein des Gebäudes. Die Feuerwehr traf im Gebäude zwei Bewohner im rauchfreien Bereich an – sie waren wohl auf.

Ein Trupp mit schwerem Atemschutz entdeckte im verrauchten Keller einen Defekt an einer Ölheizung, wodurch es zur Rauchentstehung gekommen ist. Die Feuerwehr hat die Heizungsanlage außer Betrieb genommen und den Bereich des Kellers gelüftet.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.