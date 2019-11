Der Cranger Weihnachtszauber startet am Donnerstag, 21. November, und endet am Montag, 30. Dezember. Am 24. und 25. Dezember ist Ruhetag.

Montag bis Freitag ist der Cranger Weihnachtszauber von 14 bis 22 Uhr geöffnet, am Wochenende geht es schon zwei Stunden früher, also um 12 Uhr, los. Am Totensonntag, 24. November, ist der Weihnachtszauber von 18 bis 22 Uhr geöffnet.

Lesen Sie hier alle weiteren Infos zum Cranger Weihnachtszauber.