Obdachlosenhilfe Ruhrgebiet erweitert in Herne ihr Angebot

Sylwia Rother und ihr Partner Torsten van Dongen erweitern in Herne das Angebot der Obdachlosenhilfe Ruhrgebiet.

Herne. Sylwia Rother, Gründerin der Obdachlosenhilfe Ruhrgebiet, erweitert ihr Angebot für einkommensschwache Menschen - und denkt auch an Tiere.

Seit zwei Jahren betreut Sylwia Rother, Leiterin der Initiative Obdachlosenhilfe Ruhrgebiet „Du bist nicht alleine“, obdachlose Menschen. Die Wahlhernerin kocht für die Menschen und sammelt für deren Haustiere Futterspenden. Damit nicht genug: Nun erweitert sie ihr Angebot um zwei Aktionen.

„Wir haben uns in den letzten Monaten beim Verteilen der Spenden, Lebensmittel und warmen Speisen auf den Straßen in Herne, Dortmund und oft auch in Recklinghausen und Gelsenkirchen ein Bild davon machen können, wie hoch der Bedarf der wohnungslosen Menschen ist“, erläutert Rother, die mit ihrem Lebensgefährten und Helferinnen und Helfern alles ehrenamtlich stemmt. Oft würden sie bei ihren Einsätzen von älteren Menschen angesprochen, die trotz Rente nicht über die Runden kommen und Flaschen sammeln müssen. „Da können und wollen wir nicht wegschauen.“

Sylwia Rother verteilt in ihrem Hundesalon auch kostenloses Hundefutter. Foto: Rother

Lieferservice in Herne-Mitte

Deshalb bietet die Initiative ab 1. Juli einkommensschwachen alten Menschen – erst einmal nur aus dem Zentrum Herne Mitte – dienstags und freitags einen Lieferservice mit belegten Brötchen, Obst und Gemüse an. Zudem kocht Sylwia Rother Essen, was ebenfalls den älteren Menschen zugutekommt. „Gerne dürfen uns diese Menschen auch bezüglich warmer Kleidung, Hundefutter und anderer alltäglicher Dinge ansprechen“, betont sie im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion.

Eine zweite Ergänzung ihres Engagements wird aufgrund der Unterstützung des Hundesalons Angel an der Altenhöferstraße 112 möglich. „Diese großartigen Menschen haben sich unserer Initiative angeschlossen und bieten die kostenlose Frisur für Fellnasen von Wohnungslosen und Einkommensschwachen an.“ Ab sofort gibt es zudem die Möglichkeit, dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr im Salon kostenlos Hundefutter abzuholen. „Möglich ist dies alles nur aufgrund der zahlreichen Sachspenden von Bürgern und Unternehmen“, betont Sylwia Rother.

Wer die Initiative unterstützen möchte, erreicht die Ehrenamtlerin unter 0176 85 98 105.

