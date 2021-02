Nur drei Räder: Polizisten ziehen Anhänger aus dem Verkehr

Dem Anhänger in Herne fehlte das vierte Rad.

Herne. Polizisten haben in Herne einen Transporter mit einem Anhänger aus dem Verkehr gezogen. Das Problem: Dem Anhänger fehlte ein Rad.

Polizisten haben in Herne am Montag, 1. Februar, gegen 15.50 Uhr, auf der Dorstener Straße einen Transporter aus dem Verkehr gezogen, der einen Anhänger zog. Das Problem: Dem Anhänger fehlte ein Rad.

In Höhe der Holsterhauser Straße fiel den Beamten ein Transporter auf, der einen Verkaufsanhänger zog. „Der Anhänger hat ein Gewicht von 1,5 Tonnen und steht eigentlich auf zwei Achsen und somit auf vier Rädern“, erklärt die Polizei. In diesem Fall fehlte jedoch auf der hinteren Achse ein komplettes Rad. Darüber hinaus schien der Luftdruck des vorhandenen Reifens weit unter dem Limit zu liegen, teilt die Polizei mit.

Hauptuntersuchung des Anhängers war bereits abgelaufen

Noch bevor die Beamten das Gespann anhalten konnten, „kratzte“ die nackte Bremstrommel während der Kurvenfahrt über den Asphalt. Der in Herne lebende Fahrer (51) teilte den Polizisten mit, dass das Rad während der Fahrt einfach abgefallen sei. Zusammen mit seinem Begleiter habe er es in den Transporter gelegt und sei dann weitergefahren, so die Polizei.

Bei einer genaueren Kontrolle des Anhängers stellte sich zudem heraus, dass die Hauptuntersuchung bereits im Jahr 2017 abgelaufen war. Sowohl gegen den Fahrer, als auch gegen den Halter wurden Anzeigen gefertigt.

