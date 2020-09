NRW hilft Mondpalast Herne und 20 weiteren Privattheatern

Herne. Mittel in Höhe von 900.000 Euro sollen den Erhalt des Angebots der privaten Theater in NRW sichern. Auch der Herner Mondpalast wird unterstützt.

Um privat betriebene Theater in NRW zu unterstützen, die aufgrund der Corona-bedingten Einstellung des Spielbetriebs unverschuldet in finanzielle Engpässe geraten sind, hat die Landesregierung Ende Juni 2020 ein spezielles Hilfsprogramm aufgelegt. 21 Privattheater profitieren nun von den Liquiditätshilfen. Das teilt das Ministerium für Kultur und Wissenschaft mit. Zu den 21 Theatern gehört auch der Mondpalast in Wanne-Eickel.

Um die Bedarfe in voller Höhe bedienen zu können, habe das Ministerium die ursprünglich vorgesehene Summe von 700.000 Euro mit Mitteln des Kulturstärkungsfonds um mehr als 200.000 Euro auf nunmehr rund 915.000 Euro aufgestockt. „Wir lassen die Privattheater in Nordrhein-Westfalen in dieser schwierigen Situation nicht alleine. Unser Ziel ist, die kulturellen Strukturen im Land zu erhalten“, sagt Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen.

Mondpalast-Intendant Rech hatte Hilfe gefordert

Das Sonderprogramm des Kulturministeriums richte sich an professionell arbeitende Privattheater, die keine institutionelle Förderung des Landes erhalten und angesichts des Umfangs ihres Spielbetriebes die Existenzkrise nicht allein über die bereits vorhandenen Soforthilfen überwinden können. Ziel des Unterstützungsprogramms sei es, durch Einnahmeausfälle entstandene Defizite der Monate März bis Juni abzufedern.

FDP-Landtagsabgeordnete Thomas Nückel, der auch im Kulturausschuss des Landtages vertreten ist und für das Sonderprogramm geworben hat, freut sich über die finanzielle Hilfe: „Es war wichtig, dass die Privattheater, die bislang nicht vom Land gefördert wurden, aber mit ihren Angeboten ein wichtiger Teil der Theaterszene sind, in der jetzigen schwierigen Situation nicht allein gelassen werden.“

Die Unterstützung dürfte aber vor allem auch Mondpalast-Intendant Thomas Rech freuen. Im Sommer hatte er sich mit einem offenen Brief an die Landesregierung und die Stadt Herne gewandt, um auf die dramatische Situation des Privattheaters aufmerksam zu machen. „Die Corona-Krise hat tiefe Spuren hinterlassen und niemanden scheint es zu interessieren“, schrieb Rech im Juni in seinem Brief.

