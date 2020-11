Nötigung in Herne: Fußgänger blockiert Autotür von Frau (24)

Herne. Als eine Frau (24) aus ihrem Wagen aussteigen will, blockiert ein Spaziergänger ihre Autotür. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Noch ist der ältere Mann nicht ermittelt, der am 16. November (Montag) in Herne eine Autofahrerin (24) genötigt hat. Was ist gegen 7.55 Uhr an der Straße „Baueracker“ passiert? Nach eigenen Angaben parkte die Frau laut Polizei ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand.

Als die 24-Jährige aus dem Wagen aussteigen wollte, stellte sich ein Mann vor die Tür und verhinderte das Aussteigen der Frau. Mehrfach versuchte die Autofahrerin, die Tür zu öffnen, stets drückte der Senior sie wieder zu.

Erst als die verängstigte Frau ankündigte, die Polizei zu rufen, gelang es ihr, aus dem Pkw auszusteigen. Vor dem Fahrzeug schrie die männliche Person die junge Frau an, dass sie an der Örtlichkeit nicht parken dürfe. Erst als ein Anwohner auf die verbalen Streitigkeiten aufmerksam wurde und den Mann aufforderte, damit aufzuhören, gelang es der Frau laut Polizei, sich schnellen Schrittes von der Örtlichkeit zu entfernen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Mann, der mit zwei kleinen Hunden unterwegs war, ist circa 60 bis 70 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat weiße Haare und einen Drei-Tage-Bart. Das Bochumer Verkehrskommissariat bittet zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise. Auch der Anwohner, der die Streitigkeiten bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

