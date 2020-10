Noch Karten für das zweite „Wildes Holz“-Konzert in Herne

Herne. Erst verschoben, dann gesplittet: Das Konzert von „Wildes Holz“ findet nun gleich zwei mal bei Flottmann statt. Es gibt noch Karten.

Für die Zusatzveranstaltung des Trios „Wildes Holz“ am Donnerstag, 8. Oktober, in den Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, gibt es noch ein Restkontingent an Tickets im freien Vorverkauf. Das für April geplante Konzert wurde gesplittet, so dass „Höhen und Tiefen“ nach dem 7. nun auch noch am 8. Oktober zu sehen ist.

Programm von Pop bis Klassik

Das Programm ist laut Ankündigung ein „mitreißender Mix aus neuen Songs und holztypischem Sound, angereichert durch Einflüsse aus maghrebinischer und afrikanischer Musik“. Zudem gibt es maßgeschreinerte Blockflöten-Versionen bekannter Rock- und Pophits zu hören, aber auch der Klassik werden sich Wildes Holz weiter annehmen.

Karten sind erhältlich über das System ProTicket, online unter www.proticket.de oder in Ticketshops mit Anbindung an dieses System. In Herne z.B. bei Stadtmarketing Herne oder im Bürgerlokal Wanne-Eickel. Die Karten kosten im Ticketshop 20,30 Euro, ermäßigt 15,90 Euro inklusive Gebühren.