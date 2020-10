Nobelpreis: Bücher von Louise Glück in Herne nicht im Regal

Herne. Louise Glück bekommt den Literaturnobelpreis. Weder im Buchhandel noch in der Herner Stadtbibliothek sind Bücher der Autorin vorhanden.

Seit Donnerstagmittag ist es bekannt: Die diesjährige Preisträgerin des Nobelpreises für Literatur heißt Louise Glück. Bis ihre Bücher in den Regalen der Herner Stadtbibliothek und des örtlichen Buchhandels zu finden sind, wird es allerdings wohl noch etwas dauern.

Die amerikanische Poetin Louise Glück erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Foto: Shawn Thew / dpa

Zwei Gedichtbände auf Deutsch erschienen

Nur zwei Bücher der 77-jährigen amerikanischen Lyrikerin und Essayistin sind auf Deutsch erschienen: „Averno“ von 2007 und „Wilde Iris“ von 2008, beides sind Gedichtbände. „Beide Bücher sind im Moment nicht lieferbar“, hat Bibliothekarin Julia Walta von der Herner Stadtbibliothek festgestellt, gleich nachdem die Preisträgerin bekannt gegeben wurde. Die Stadtbibliothek habe auch keine Bücher von Louise Glück im Bestand, sie würden aber, sobald verfügbar, angeschafft.

Auch Elisabeth Röttsches, Geschäftsführerin der Buchhandlung Koethers & Röttsches, will die Gedichtbände der ihr bisher unbekannten Autorin auf jeden Fall bestellen, „aus persönlichem Interesse und weil durch die Preisverleihung immer eine kleine Nachfrage entsteht“. Dass eine Preisträgerin oder ein Preisträger nicht so bekannt sei, komme vor, da das Auswahlkomitee den internationalen Buchmarkt beobachte. Bisweilen würden dann Bücher dieser Schriftsteller auch erst neu ins Deutsche übersetzt.

Besondere Präsentation für Buchpreisträger

Grundsätzlich würden Bücher von preisgekrönten Autorinnen und Autoren angeschafft, erklärt auch Stefanie Gutheil, Buchhändlerin in der Mayerschen Buchhandlung . „Wir platzieren die Autoren dann noch einmal an besonderer Stelle“, sagt sie. Das soll auch in der Stadtbibliothek passieren, wo im Herbst üblicherweise die Träger diverser Buchpreise - neben dem Literaturnobelpreis der Deutsche Buchpreis und der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels - und die Gastländer der Frankfurter Buchmesse auf Büchertischen präsentiert werden.