Veranstaltung Nightlight-Dinner in Herne: 750 Meter Tisch in der Stadt

Herne. Die Herner Innenstadt wird zur langen Tafel. In der Fußgängerzone kann sich jeder an einen Tisch setzen. Es gibt spektakuläres Programm.

Die Fußgängerzone wird zur 750 Meter langen Tafel. In der Herner Innenstadt findet am Freitag, 25. August, das große Nightlight-Dinner statt. Die Stadt Herne erwartet 5000 Gäste. +++ Die schönsten Bilder vom Nightlight-Dinner aus dem vergangenen Jahr gibt’s hier +++

Von 19 bis 23 Uhr wird die Bahnhofstraße zur Kulturmeile mit Musik, Performance und Picknick, kündigt die Stadtverwaltung an. „Platz gibt es wie in jedem Jahr genug: Denn die offene Dinner-Tafel ist 750 Meter lang. Sie erstreckt sich vom Robert-Brauner-Platz bis zum City-Center und lädt dazu ein, Mitgebrachtes gemeinsam mit Freunden und Familie zu genießen – oder sich beim örtlichen Angebot zu versorgen“, heißt es.

Auf acht Bühnen und mit fünf Walk-Acts gebe es viel zu sehen und zu hören. Zum Dinner kommen talentierte Künstlerinnen und Künstler mit einem vielseitigen Programm aus ganz Deutschland nach Herne. Das städtische Kulturbüro erwarte um die 5.000 Gäste bei der vierstündigen Veranstaltung.

Es gibt Kunstinstallationen mit einer „Wiese voller wundersam leuchtender Pilze“. Dazu kommen Walking-Acts und ein Drehorgelspieler. Als „Show-Glanzlicht“ bezeichnet die Stadtverwaltung die „Firedancer“ auf der Bühne am Rondell (Höhe Glockenstraße). Die Feuerartistinnen und Artisten versprechen zwei spektakuläre Shows.

Aus dem Bühnenprogramm (und die Beschreibung durch die Veranstalter):

Duo Viva l’Amour: Ute und Oliver Roth nehmen ihr Publikum mit in die Vergangenheit. Die großen Hits aus den 70ern und 80ern bringen sie genauso fesselnd auf die Bühne wie Rock’n’Roll-Klassiker und moderne Popsongs.

Acoustic Monks: Drei Jungs aus Unna bringen mit wahrer Spielfreude die Bühnen Deutschlands zum Beben. Als Coverband verstehen sich die Monks auf brandaktuelle Pophits, haben aber auch die ganz großen Klassiker im Gepäck. Ihr Markenzeichen: Dreistimmige Harmonien sorgen für echte Gänsehautmomente.

Elmar Dissinger Trio feat. Carlotta Ribbe: Elmar Dissinger am Piano, Martin Siehoff am Schlagzeug und Christian Ribbe am Kontrabass – dieses Trio hat es in sich. Hits der Jazz- und Popmusik drücken sie ihren eigenen Stempel auf. Auf dem Nightlight-Dinner werden sie unterstützt von Carlotta Ribbe.

Salonorchester Cantabile: Das fünfköpfige Salonensemble versetzt Sie mit wenigen Takten in das elegante Flair der Caféhäuser und Tanzpaläste. Leichtfüßige Tangos und schwungvolle Operettenmelodien sind das Aushängeschild des eingespielten und viel gefeierten Salonorchesters Cantabile.

Die Jeanine-Vahldiek-Band: Die Band mit der Harfe kommt! Die ungewöhnlichen Klänge der Orchesterharfe, gemischt mit Gesang, unzähligen Percussioninstrumenten, Ukulelenbass und Hawaiigitarre lassen jeden Song ganz neu erscheinen. Ist das Reggae, Pop oder Jazz? Auf jeden Fall garantiert dieses Duo für gute Laune.

Tunelezz and Friends: Im letzten Jahr schon als Publikumsmagnet gefeiert, kehren Tunelezz and Friends mit einem weiteren Beatfeuerwerk auf das Nightlight-Dinner zurück. Begleitet wird Tunelezz von Mike Brings und Steel, zwei weiteren Größen aus dem Ruhrpott.

