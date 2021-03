Die Stadt Herne will 19 Pappeln fällen.

Säge kreist Nicht mehr standsicher: Stadt Herne will 19 Pappeln fällen

Herne. Die Stadt Herne fällt 19 Pyramidenpappeln. Sie seien nicht mehr standsicher und drohten umzustürzen, heißt es. Brutpaare gebe es dort keine.

An einer Grünwege-Verbindung nahe der Mont-Cenis-Straße in Holthausen drohen 19 Pyramidenpappeln umzustürzen, meldet die Stadt. Sie müssten nun gefällt werden.

Durch einen Sturm sei vor kurzem eine Pappel aus dieser Reihe gefällt worden, teilt die Stadt mit. Dabei sei bemerkt worden, dass der Baumstamm hohl war. Daraufhin habe der städtische Fachbereich Stadtgrün auch die anderen Pappeln untersucht. Ergebnis: Leider seien alle 19 Pappeln hohl und hätten eine sogenannte Restwandstärke von teilweise nur noch zwei bis drei Zentimetern. Das bedeute, dass sie nicht mehr standsicher seien und leicht umstürzen könnten.

Ortstermin mit Vertretern der Bezirksvertretung

Da die Stadt Herne die Pflicht habe, für die Verkehrssicherheit zu sorgen, müssten die Pappeln sofort gefällt werden. Um sicher zu stellen, dass bei der Fällung keine brütenden Vögel zu Schaden kommen, habe die Biologische Station am Dienstag, 23. März, die Bäume untersucht. Dabei sei festgestellt worden, dass keine Brutpaare in den Bäumen aktiv seien. Zur Sicherheit werde die Firma, die die Bäume fällt, vor ihrer Arbeit jeden Baum noch einmal untersuchen.

Am Freitag, 26. März, soll es einen Ortstermin mit Vertretern der Fraktionen in der Bezirksvertretung Sodingen geben, am Dienstag, 30. März, sollen die Pappeln dann gefällt werden. Später würden auch die Stümpfe beseitigt, damit im Herbst eine neue Baumreihe gepflanzt werden könne.