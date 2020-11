Bei jungen Menschen zwischen 15 und 35 Jahren sowie bei Migranten gibt es derzeit in Herne die meisten Neuinfektionen. Das hat Oberbürgermeister Frank Dudda am Dienstag im Rat berichtet. Er kündigte für die Stadt eine Kampagne und Maßnahmen an, um die höheren Fallzahlen in diesen Gruppen zu senken.

Kontrollen zunächst an zwei Herner Gymnasien

Oberbürgermeister Frank Dudda - hier in der konstituierenden Ratssitzung am 3. November - informierte die Politik am Dienstag umfassend über aktuelle Auswirkungen der Pandemie in Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

„Wir erreichen junge Menschen nicht mehr in ausreichendem Maße“, sagte der OB. Deshalb werde der Ordnungsdienst der Stadt in den nächsten Tagen mit Kontrollen an zwei Gymnasien („die Namen will ich nicht nennen“) beginnen. „Da hat sich eine Nachlässigkeit eingeschlichen, die nicht gut ist“, sagte Dudda. Die Stadt wolle deshalb - möglicherweise mit Stadtmarketing Herne - eine „pfiffige Kampagne“ auflegen, um mehr junge Menschen zu erreichen. Doch auch in der Altersgruppe der 35- bis 60-Jährigen seien die Fallzahlen vergleichsweise hoch, sagte der OB. Konkrete Zahlen nannte er nicht.

Stichwort: Migranten. Höhere Fallzahlen ließen sich hier nicht verallgemeinern, so Dudda. So gebe es in Herne auch Stadtteile mit einem hohen Migrantenanteil, die weniger Neuinfektionen aufwiesen. Und auch für die drei Hauptgruppen unter Migranten - syrisch, osteuropäisch, türkisch - ließen sich keine allgemeingültigen Schlüsse ziehe. Die Analyse werde dadurch erschwert, dass die beiden Systeme, mit der die Stadt statistische Daten erfasse, nicht miteinander korrespondierten: „Das lässt sich in der Pandemie auch nicht mehr ändern.“

Stichwort: Regionalisierung. Einige Herner Viertel seien stärker betroffen, „doch einen riesigen Cluster können wir nicht erkennen“, sagte der OB. Antworten schuldig bleiben müsse die Stadt auch bei der Frage, ob Infektionen etwas mit dem sozialen Status und dem Einkommen zu tun hätten. Fest steht für den Oberbürgermeister nur: „Es gibt Stadtteile, wo wir mit unserer Informationspolitik bisher nicht durchdringen.“

Altersschnitt der Herner Corona-Toten beträgt 72,9 Jahre

Für andere Bereiche lieferte die Stadt im Rat eine Menge Zahlen: Von den Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben seien, seien 60 Prozent männlich und 40 Prozent weiblich, berichtete der OB. Das Durchschnittsalter der bisher zwölf Toten betrage 72,9 Jahre. Und: Die Sterberate liege in diesem Jahr von Januar bis zum 1. November nicht wesentlich höher als im gleichen Vorjahreszeitraum. Zwar seien 2020 in Herne bisher insgesamt 42 Menschen mehr gestorben, doch aus statistischer Sicht sei dies „kein signifikanter Anstieg“ - auch weil die Bevölkerungszahl gestiegen sei, so Dudda.

Aktuell würden 73 Menschen auf Herner Intensivstationen behandelt - 66 aus Herne, 7 aus Nachbarstädten. Trotz der hohen Infektionszahlen seien zumindest auch in der näheren Zukunft keine größeren Probleme bei der medizinischen Versorgung in Krankenhäusern zu erwarten, so der OB in Bezug auf aktuelle Gespräche mit Herner Klinikbetreibern. Zurzeit seien nur rund ein Drittel der Kapazitäten ausgeschöpft.

Zahlreiche Kühlhäuser für den Impfstoff

Die Stadt gehe davon aus, dass die Infektionszahlen und die 7-Tage-Inzidenz nicht zuletzt aufgrund der kritischen Situation an Schulen zunächst „auf stabilem Niveau“ bleiben werde. Daran könnten auch die („wichtigen und notwendigen“) Maßnahmen im kleinen Lockdown nichts ändern. Auf die Problematik der relativ hohen Infektionszahlen in Schulen und daraus folgend in Familien habe die Stadt kaum Einfluss. Es sei auch derzeit nicht absehbar, dass die „große Politik“ an den Unterrichtsformen etwas ändern werde, sagte der OB mit kritischem Unterton. „Das wird die Debatte der nächsten Wochen sein.“

Wo die Stadt es in der Hand habe, werde sie aktiv: In der nächsten Wochen starte die Entzerrung des Unterrichtsbeginns. In einem Austausch mit anderen Oberbürgermeistern sei diese Maßnahme auf große Zustimmung gestoßen, berichtete Dudda.

Zum Schluss seines ausführlichen Berichts stellte er noch eine Zahl in den Raum: 95.000 - so viele Menschen müssten in Herne entweder geimpft werden oder sich infizieren, damit die Stadt pandemisch aus dem Gröbsten heraus sei. Die Impfbereitschaft in der Herner Bevölkerung sei sehr hoch, glaubt der OB. Voraussichtlich im Frühjahr werde es dann darauf ankommen, eine Impfinfrastruktur aufzubauen. Ein Standortvorteil: Dank mehrerer Firmen mangele es nicht an Kühlhäusern für den Impfstoff.