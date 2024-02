Herne Das Herner Marien Hospital rüstet auf: Ein neues Gerät verbessert die Diagnostik. Bei welchen Erkankungen das besonders von Vorteil sein kann.

Schneller, präziser, angenehmer für Patienten: Das Marien Hospital Herne erweitert die bildgebende Diagnostik – vor allem der Prostata, der Magen-Darm-, Gefäß- und auch rheumatischen Erkrankungen – durch ein neues 3 Tesla MRT-Gerät.

Zum Hintergrund: Um präzise Aufnahmen einzelner Körperteile zu erstellen, nutzen Radiologen bildgebende Verfahren wie eine sogenannte Magnetresonanztomografie (MRT). Mithilfe der entstandenen Bilder können die Mediziner beispielsweise Erkrankungen der Organe – wie Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase – oder Gelenke sichtbar machen. Moderne MRT-Geräte ermöglichen es außerdem, Tumore schon in den Wachstumsanfängen und hinsichtlich ihrer Aggressivität besser zu erkennen und Risikopatienten frühzeitig zu identifizieren.

Das Institut für Diagnostische, Interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin des Marien Hospitals ergänzt seine Diagnostik jetzt durch ein 3 Tesla MRT-Gerät in höchster Ausbaustufe. Gemeinsam mit den vorhandenen MRT-Geräten, die durch Soft- und Hardware-Updates ebenfalls auf dem neusten technischen Niveau sind, werde im Uni-Klinikum somit die gesamte Bandbreite der High-End-Diagnostik von Kopf bis Fuß abgedeckt, heißt es in einer Mitteilung. „Wir möchten die neuesten technischen Entwicklungen nutzen, um unseren Patienten die höchste Qualität, genauste Diagnostik und den besten Komfort zu liefern“, erklärt Prof. Lars Schimmöller, Direktor des Instituts.

Neues MRT-Gerät: Höhere Diagnosesicherheit

Durch das neue Gerät und die Geräte-Updates der bestehenden MRTs könne die Untersuchungszeit deutlich verringert werden - inklusive einer Verbesserung der Qualität der Aufnahmen. So könnten alle Standard-MRT-Untersuchungen des Marien Hospitals in weniger als 30 Minuten abgeschlossen werden – in vielen Fällen dauere es sogar nur zehn bis 15 Minuten. Die Verkürzung der Scanzeit sei auch für Patienten interessant, die sich im Gerät unwohl fühlen oder Schmerzen haben und nicht lange im MRT liegen können. Untersuchungen von Gefäßen und Organen (zum Beispiel Nieren) könnten zudem zunehmend ohne Kontrastmittel durchgeführt werden. Die Untersuchungen seien somit noch schonender für den Patienten.

Scharfe Aufnahmen auch ohne Atemanhalten

Für Untersuchungen des Bauch- sowie Brustraums musste der Patient bislang teils den Atem mehrere Sekunden lang anhalten, da durch Bewegungen unscharfe Bilder erzeugt werden. Vielen Patienten können ihren Atem aber nicht länger als 15 Sekunden anhalten. Mit der neuen Technologie würden die Atemzüge automatisch erkannt und herausgerechnet. So mache das neue MRT Erkrankungen in Darm, Bauchspeicheldrüse oder den Gallenwegen besser und präziser sichtbar. Auch Bildstörungen, etwa durch Implantate, könnten mit dem neuen MRT verringert werden. Darüber hinaus ermöglichten die jüngsten Bilderstellungstechnologien die Darstellung von Funktionen im Körper. So könnten unter anderem Gewebe-, Knorpel- oder Muskelbeschaffenheit abgebildet oder Zelldefekte gemessen werden.

