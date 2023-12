Neues Geschäft in Herne: Wo es künftig „Barfußschuhe“ gibt

Blick in eine Filiale des Schuhherstellers: Die expandierende Kette eröffnet im Januar auch in Herne ein Geschäft.

Herne Mehr als 140 Filialen und Outlets gibt es bereits deutschlandweit: Wo eine Kette künftig auch in Herne ihre „Barfußschuhe“ anbieten wird.

Im Wanner „Kaufland“ öffnet am Samstag, 6. Januar, ein neues Geschäft: Die Kette Leguano, Hersteller für sogenannte Barfußschuhe, wird in dem Komplex an der Hauptstraße 211 ihre erste Filiale in Herne eröffnen.

Der expandierende Schuhhersteller - die Kette hat bundesweit bereits mehr als 140 Stores - stellt Schuhe her, die das Gefühl des Barfußlaufens spürbar machen sollen. In der Wanner Niederlassung lade ein präparierter Laufparcours dazu ein, „das geschützte Barfußlaufen“ mit Leguano-Schuhen auf verschiedenen Untergründen wie Waldboden und Kieselsteinen auszuprobieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Eröffnungstag und in der Woche ab Montag, 8. Januar, werde ein Paar Barfußschuhe verlost. Außerdem finde vom 8. bis 13. Januar eine „Gesundheitswoche“ statt. Von 10 bis 17 Uhr biete eine Physiotherapeutin an diesen Tagen eine kostenlose Beratung und Fußdruckanalyse an.

Das Unternehmen aus dem Westerwald produziert seit dem Jahr 2009 Schuhe. 2013 ist in Bad Zwischenahn das erste Geschäft eröffnet worden. Im Ruhrgebiet gibt es derzeit Leguano-Läden in Bochum, Essen und Dortmund.

„Leguano - Der Barfußladen“ ist ab dem 6. Januar montags bis samstags im Wanner Kaufland, Hauptstraße 211, von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

