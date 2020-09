Das neue Endoskop fädelt den Dünndarm auf, um so auch schwer erreichbare Stellen einsehen zu können.

Medizin Neues Dünndarm-Endoskop am St. Anna Hospital Herne

Herne. Mit einem neuen Endoskop möchte das St. Anna Hospital den Dünndarm besser untersuchen können. Auch Behandlungen sind möglich.

Das St. Anna Hospital Herne hat ein neues Endoskop zur Untersuchung des Dünndarms angeschafft. Denn auch wenn sich heutzutage fast jeder Winkel des menschlichen Körpers mit Hilfe der modernen Medizin untersuchen lässt, blieb der Dünndarm lange eine Ausnahme. Wie die Klinik mitteilt, ist er durch seine Länge und die Lage im Körper mit einem normalen Endoskop kaum zu erreichen.

Der Blick hinein ist jedoch sehr wichtig, beispielsweise um die Ursache unklarer Blutungen im Magen-Darm-Trakt ausfindig zu machen. „Es freut mich sehr, dass wir unseren Patienten nun eine ganz neue und sehr effektive Möglichkeit der Dünndarm-Untersuchung anbieten können. Damit hat die Zukunft der Dünndarm-Endoskopie hier bei uns in der Klinik Einzug gehalten“, sagt Chefarzt Dr. Viktor Rempel.

Neues Dünndarm-Endoskop seit einem Jahr auf dem Markt

Das neue Endoskop, das erst seit etwas mehr als einem Jahr auf dem Markt ist, verfüge über einen integrierten Motor und eine weiche, spiralförmige Oberfläche. Auf dieser würden die vielen Meter Dünndarm während der Untersuchung behutsam aufgefädelt und das Endoskop bewegt sich vorwärts. Mit einem Fußschalter steuere der behandelnde Arzt die Geschwindigkeit und bestimmt, in welche Richtung sich die Spirale drehen soll.

Dr. Viktor Rempel, Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie des St. Anna Hospital Herne, zeigt an einem Modell, wie das neue Endoskop den Dünndarm auffädelt. Foto: LECLAIRE PHOTOGRAPHIE BOCHUM / St. Anna Hospital

Erst rund 20 Kliniken in ganz Deutschland arbeiteten damit, heißt es in einer Mitteilung der Klinik. „Es ist ein bisschen wie Autofahren durch den Darm“, erklärt der Chefarzt. „Wenn ich das Fußpedal betätige, bewegt sich das Endoskop aus eigenem Antrieb fort. Bei zu viel Widerstand stoppt der Motor automatisch. Das erleichtert die Untersuchung ungemein und macht sie sehr sicher. Zum ersten Mal ist es auf diese Weise möglich, den gesamten Dünndarm zu untersuchen und das sogar in viel kürzerer Zeit. Auch lassen sich Behandlungen, wie beispielsweise die Verödung einer Blutung oder die Entnahme einer Gewebeprobe, viel präziser durchführen, da das neue Endoskop seine Position sehr stabil hält.“

