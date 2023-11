In Herne findet bald ein neuer Weihnachtsmarkt statt.

Advent Neuer Weihnachtsmarkt in Herne mit DJ und Walking Acts

Herne. In Herne gibt es einen neuen Weihnachtsmarkt. Im Angebot: viel Kreatives von lokalen Händlern aus dem Ruhrgebiet. Wann der Markt stattfindet.

Im City-Center in der Herner Innenstadt findet in diesem Jahr ein Weihnachtsmarkt statt. „Wir veranstalten einen Weihnachtsmarkt, auf dem man Selbstgemachtes fürs Fest und kreative Weihnachtsgeschenke von lokalen Händlern kaufen kann“, teilt die E-Gruppe mit. Es gebe ein vielfältiges Angebot von Händlern und (Hobby-)Künstlern aus dem Ruhrpott. Geschenke werden u.a. für den guten Zweck verkauft. „Darüber hinaus werden zwei Walking Acts Kinderaugen zum Leuchten bringen: Der Weihnachtsmann und ein Weihnachtswichtel kommen im Center zu Besuch.“

Der Historische Verein Herne/Wanne-Eickel mache den ganzen Tag über Programm in ihrem Ladenlokal im Center mit Ausstellung, Lesungen und Vorträgen über das alte Herne. Für (weihnachtliche) Musik sorge DJ Nobby. Die Idee hinter der Pott-Weihnacht sei einfach: „Weihnachtsmärkte haben immer dasselbe Angebot. Die Pott-Weihnacht soll zeigen, dass das Ruhrgebiet aber viel kreativer ist und ein viel breiteres Angebot hat, als die immer gleichen Stände auf den Märkten suggerieren. Manche Verkäufer bieten Waren mit Ruhrgebietsmotiven an, zentral für uns ist aber, dass die Händler aus dem Ruhrgebiet kommen.“ So gebe es beispielsweise einen Stand mit Spezialitäten aus Kreta von einem Herner Online-Händler auf dem Markt oder handgefertigte Geldbörsen von einem Projekt mit geflüchteten Frauen von der Ruhr-Uni Bochum.

Viele Stände kommen aus dem Kunstbereich: Von mannshohen Gemälden professioneller Künstler bis zu handgemachten Kränzen und Krippen oder Upcycling-Artikeln von Hobby-Künstlern und Kreativen gibt es hier eine ganze Menge zu entdecken, heißt es abschließend.

Der Weihnachtsmarkt „Pott-Weihnacht“ findet am Samstag, 9. Dezember, von 10 bis 18 Uhr im City-Center in der Herner Innenstadt statt.

