Neuer Vorstand: Herner Jusos wählen erstmals Doppelspitze

Herne. Die Jusos in Herne haben einen neuen Vorstand gewählt. Erstmals gibt es eine Doppelspitze. Der SPD-Nachwuchs will „die da oben nerven“.

Die Jusos in Herne haben eine neue Führung. Bei einer Jahreshauptversammlung wurden neben einer Doppelspitze auch die stellvertretenden Vorsitzenden gewählt sowie das neue Amt einer schriftführenden Person besetzt, heißt es in einer Mitteilung. Neue Juso-Vorsitzende sind Amelie Menges (27) und Alexander Stahl (26). Sie lösen Benjamin Grabowski (32) ab.

Zu stellvertretenden Vorsitzenden seien Miriam Bitter (18) und Flemming Menges (28) gewählt worden. Den Vorstand komplettieren: Berzan Gök (17, Schriftführer) sowie die Beisitzenden Corinna Eink (18), Toumany Traoré (21), Keiwan Babakhani (18) und Emek Öner (32).

Herne: Jusos wollen, dass Herne eine lebenswerte Stadt für alle ist

„Wir gehen sehr motiviert aus dieser Jahreshauptversammlung“, so die neue Co-Vorsitzende Amelie Menges in der Mitteilung des Hernes SPD-Nachwuchses. Zukünftig soll die Arbeit der Jusos geprägt werden durch rege Teilnahme an aktuellen, politischen Diskussionen und Anspruch auf mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten von jungen Menschen: „Wir als Jusos setzen uns dafür ein, dass Herne eine lebenswerte Stadt für alle ist. Dazu gehört zum einen eine jugendfreundliche Stadt mit Kita-Plätzen und Ausgehmöglichkeiten. Zum anderen eine tolerante Stadtgesellschaft, die sich rechten Parolen lautstark entgegenstellt“, so die Mathematik-Doktorandin.

Co-Vorsitzender Alexander Stahl kündigt an, dass die Jusos „die da oben mal ein bisschen nerven“, schließlich werde oft über die Köpfe der jüngeren Generation hinwegentschieden. Es gelte, den Anspruch der jungen Generation auf Mitgestaltung auch in die Tat umzusetzen, so der Masterstudent des Kommunikationsmanagements. Neben einer klaren Positionierung gegen rechts wollen sich die Jusos in Herne vor allem für die soziale Verträglichkeit von Klimaschutz einsetzen, heißt es weiter.

Wer sich bei den Jusos Herne einbringen möchte, sei herzlich eingeladen. Kontakt: kontakt@spd-herne.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel