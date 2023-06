„Neuer“ Revierpark Gysenberg fertig: Nun steigt großes Fest

Herne. Der Herner Revierpark Gysenberg wurde mit großem Aufwand modernisiert. Nun wird der „neue“ Park mit einer Feier eröffnet. Was alles geplant ist.

Mehr als fünf Millionen Euro hat der Regionalverband Ruhr (RVR) in den Revierpark Gysenberg investiert. Unter dem Motto „Natur und Tivoli“ wurden neue Spiellandschaften und ein Ökopark angelegt, Attraktionen und Grünanlagen saniert, außerdem ein Haupteingang an der Ecke Sodinger Straße/Am Revierpark sowie ein neuer Nebeneingang an der Eishalle geschaffen. Außerdem wurden ein grünes Klassenzimmer, Bänke, Pflasterungen und Beleuchtungen erneuert sowie barrierefreie Rampen angelegt. Zum Abschluss der Arbeiten steigt am Sonntag, 18. Juni, ein großes Fest.

Feierlich eröffnet wird der umgestaltete Revierpark um 13 Uhr von Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda, auch Vorsitzender der RVR-Verbandsversammlung, von RVR-Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel und dem Arnsberger Regierungspräsident Heinrich Böckelühr, teilt der RVR mit. Das Unterhaltungsprogramm starte aber schon früher. Von 11 bis etwa 17 Uhr heißt es: Entdecken, erleben und vor allem ausprobieren. Geplant seien Mitmachangebote wie zum Beispiel Bewegungsspiele, Kunstaktionen, Basteln, eine Schatzsuche und Yoga.

Der Revierpark Gysenberg wurde mit großem Aufwand aufgehübscht. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Parallel findet im Park der Sports Day des Stadtsportbundes Herne (SSB) statt. Nach dreimaliger pandemiebedingter Absage steige das eigentlich alljährliche Event, das seit 41 Jahren am letzten Sonntag vor den Sommerferien stattfinde, nun parallel zur Eröffnungsveranstaltung, teilt der Stadtsportbund mit. Dabei stellten sich einige der im SSB Herne organisierten Vereine mit Aufführungen und Ständen vor, um für sich und ihre Sportarten zu werben, heißt es in einer Mitteilung. Mit dabei seien unter anderem die DLRG Herne, das THW und der Minigolf Club Rot Weiss, geboten würden Basketball, Tischtennis, Handball, American Football – und noch viel mehr. Besondere Attraktionen seien eine große Dschungel-Hüpfburg, der mobile Klettergarten des SSB Bochum und ab etwa 16.15 Uhr Live-Musik der Feuerwehrband Kanal 499.

Revierpark Gysenberg – lesen Sie auch:

Mit beim Sports Day dabei, so die Stadt, sei diesmal auch die Feuerwehr Herne. Interessierte könnten an diesem Tag Teile aus dem Sporttest der Feuerwehr selbst ausprobieren. Sportausbilder der Herner Feuerwehr begleiteten die Teilnehmenden bei den verschiedenen sportlichen Disziplinen in der Gysenberghalle. Voraussetzung zur Teilnahme seien Sportkleidung und für die Halle geeignetes Schuhwerk. Auch eine Drehleiter stehe bereit. Beim Drehleitersteigen könne, gesichert durch einen erfahrenen Höhenretter, erlebt werden, wie es sich anfühlt, auf über 20 Meter zu steigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel