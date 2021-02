Neuer Ratgeber für Menschen mit Behinderung erschienen

Herne. Die siebte Auflage des Ratgebers für Menschen mit Behinderungen ist erschienen. Er soll dabei unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Wo erhalten gehörlose Menschen eine Beratung? Wann wird ein Schwerbehindertenausweis ausgestellt? Welche Einrichtungen bieten besondere Wohnformen an? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der neue Ratgeber für Menschen mit Behinderung, der inzwischen in der 7. Auflage vorliegt.

„Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen ist für die Stadt Herne von zentraler Bedeutung“, betonte Sozialdezernent Johannes Chudziak bei der Vorstellung der neuen Broschüre. Der Ratgeber mit seinen umfassenden Informationen solle die Menschen dabei unterstützen, ein selbstbestimmtes und individuelles Leben zu führen, unterstrich auch noch einmal Heike Lachmann, Leiterin des Fachbereichs Soziales, den Inklusionsgedanken.

Auflage hat 3000 Exemplare und liegt unter anderem in den Rathäusern aus

Auf 52 Seiten finden Interessierte die wichtigsten Einrichtungen und Serviceangebote der Stadt Herne. Zur besseren Orientierung ist der Inhalt in zwölf verschiedene Themenkomplexe gegliedert. Ob Mobilität, Wohnen, Pflege oder individuelle Hilfen: Der Ratgeber präsentiert übersichtlich die Förderangebote und Ansprechpersonen. Informationen gibt es aber auch über externe Institutionen, Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen sowie Sport- und Freizeitmöglichkeiten.

Der Ratgeber für Menschen mit Behinderung erscheint alle zwei Jahre in einer aktuellen Auflage und ist auch diesmal in Kooperation mit dem Mediaprint Infoverlag und dem Inklusionsbüro der Stadt Herne erschienen. Die 3000 Exemplare im DIN A4-Format liegen ab sofort in den Rathäusern Herne und Wanne, im Technischen Rathaus, im WEZ-Gebäude an der Hauptstraße 241 sowie im Fachbereich Bürgerdienste an der Bahnhofstraße 38 aus. Interessierte können ihn aber auch nach telefonischer Absprache unter 0 23 23-16 35 19 erhalten, ebenso eine größere Anzahl von Exemplaren. Der Ratgeber ist auch online abrufbar unter www.herne.de.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!