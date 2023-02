Neuer Mittagstisch: Nudeln für Kinder, Joghurt für Hernes OB

Offizielle Einweihung neuer Mittagstisch der Oase

Ehrenamtler posieren mit den Speisen mit Gisela Budde-Viets, ehrenamtliche Geschäftsführerin der Oase (Dritte von rechts) anlässlich des „Neuen Mittagstisches der Oase“ im evangelischen Gemeindezentrum an der Kreuzkirche am 09. Februar 2023 in Herne.

Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services