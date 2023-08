Neuer Herner Juso-Vorstand: So hat der SPD-Nachwuchs gewählt

Herne. 2021 hat der Herner SPD-Nachwuchs erstmals eine Doppelspitze gewählt. Nun fand die Neuwahl der Juso-Spitze statt. Die Ergebnisse.

Die Herner Jusos haben einen neuen Vorstand gewählt. Wie der SPD-Nachwuchs mitteilt, ist die bisherige Doppelspitze mit Amelie Menges (29) und Alexander Stahl (28) für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt worden.

Neu in der Juso-Spitze sind als stellvertretende Vorsitzende Leander Alt (16) und Nadja Marek (21) sowie Schriftführer Keiwan Babakhani (20). Den Vorstand komplettieren die Beisitzerinnen und Beisitzer Miriam Bitter, Vivian Holfeld, Dennis Avci und Toumany Traore.

Amelie Menges und Alexander Stahl 2021 nach ihrer Wahl zur Juso-Doppelspitze. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Mit Menges und Stahl hatten die Herner Jungsozialisten 2021 erstmals eine Doppelspitze gewählt. Ihre Vorgänger waren Benjamin Grabowski (2019 bis 2021), Pierre Golz (2016 bis 2019), Darius Ribbe (2012 bis 2016) und Jan Majchrzak (2008 bis 2012).

Sie „wollten die da oben mal ein bisschen nerven“, hatten die Jusos in ihrer Pressemitteilung nach der Vorstandswahl 2021 angekündigt. Und: Es gelte, den Anspruch der jungen Generation auf Mitgestaltung auch in die Tat umzusetzen. Ob das in den vergangenen 24 Monaten geschehen ist, lässt der neue Juso-Vorstand in seiner aktuellen Pressemitteilung offen und beschränkt sich inhaltlich auf die Aussage, dass es „zwei ereignisreiche Jahre“ gewesen seien. loc

