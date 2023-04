In Herne entstehen Mietwohnungen mit einem besonderen Service. Nun fand das Richtfest statt.

Neubauprojekt Neue Wohnungen in Herne: Interessenten können sich melden

Herne. In Herne-Mitte entstehen 44 besondere Mietwohnungen für Seniorinnen und Senioren. Interessenten können sich nun melden.

An der Vinckestraße in Herne-Mitte entsteht eine Wohnanlage mit 44 Mietwohnungen für Seniorinnen und Senioren. Nun wurde am Freitag, 31. März, das Richtfest gefeiert. Voraussichtlich ab Dezember 2023 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.

Die barrierefreien Wohnungen haben Grundrisse zwischen 49 und 94 Quadratmetern, teilt das Diakonische Werk Herne mit. Sie verfügten über eine komfortable Ausstattung unter anderem mit Aufzug, Fußbodenheizung, barrierefreiem Bad, Balkon oder Terrasse oder elektrischen Rollläden. Das Energieeffizienz-Haus sei mit Photovoltaik und Wärmepumpen-Technik ausgestattet, sehr geringe Energiekosten seien die Folge.

In der Wohnanlage, nur wenige Minuten von der Herner Fußgängerzone entfernt, werde das Wohnkonzept „Wohnen mit Service“ groß geschrieben. In Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Herne gebe es eine persönliche Wohnbegleitung; sie unterstütze die Mieterinnen und Mieter bei Fragen und kleinen Problemen. Außerdem gebe es wahlweise einen Hausmeister- und Reinigungsdienst. Auf Wunsch könnten bei der Diakonie auch zusätzliche hauswirtschaftliche und pflegerische Leistungen hinzugebucht werden. Sie verwalte auch einen Gemeinschaftsraum, der von den Bewohnerinnen und Bewohnern für private oder hausinterne Feiern sowie Veranstaltungen genutzt werden könne.

Beim Richtfest am Freitag schauten sich viele Besucherinnen und Besucher in den Räumen um. Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Der Quadratmeterpreis soll bei 12 Euro Kaltmiete liegen, hieß es beim Baustart im Sommer 2022. Die Nebenkosten würden mit etwa 30 Prozent kalkuliert. „Bei einer 50-Quadratmeter-Wohnung liegt man bei etwa 750 Euro“, rechnete Projektentwickler Karl Kinne damals vor. „Damit liegen wir immer noch im niedrigen Preissegment.“

Die Resonanz auf die neuen Mietwohnungen sei „erfreulich hoch“, hieß es nun zum Richtfest. Es seien aber noch Wohnungen in unterschiedlichen Wohnzuschnitten frei.

Interessenten können sich für weitere Informationen unter 02041 18 18 88 oder per E-Mail an info@gj-immobilien.de an das Immobilienbüro GJ-Immobilien wenden.

