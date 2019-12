Neue Roller-Generation unterwegs

Circ-Deutschland-Chef Max Hüsch zeigt sich nach einem halben Jahr sehr zufrieden mit der Entwicklung in Herne. Die Nutzerzahlen seien überdurchschnittlich, würden jetzt aber mit der kalten Witterung sinken. Auch die Parkverbotszonen hätten sich bewährt.

Unverständnis äußerten er sowie der OB über das Kraftfahrtbundesamt. Das hatte das sogenannte Geo-Fencing untersagt. Mit dieser Technik kann die Geschwindigkeit automatisch begrenzt werden, etwa beim Befahren der Fußgängerzonen. Zum Auftakt sei sie erfolgreich getestet worden. Doch das Amt habe so einen Eingriff untersagt. Es sei schwer zu verstehen, dass so eine fußgängerfreundliche Lösung außer Kraft gesetzt werde, so der OB. Man warte jetzt auf eine Lösung.

Neben den Zahlen stellte Circ auch eine neue Roller-Generation vor. Diese seien schwerer als die Vorgänger und deshalb weniger wackelig. Weitere Sicherheitsdetails seien in Vorbereitung. Daneben seien die Roller jetzt mit Wechselakkus ausgestattet. Das ermögliche zum Beispiel das Aufladen an dezentralen Punkten. In Zukunft sollen die Roller nicht mehr mit Kleintransportern, sondern mit Lastenrädern verteilt und eingesammelt werden. Damit werde man auf lokaler Ebene emissionsfrei.