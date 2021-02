Neue Herne-App 2021 steht zum Download bereit

Herne. Die Testversion der Herne-App 2021 steht nach einer Überarbeitung zum Download bereit. Mit welchen Funktionen Bürger in Zukunft rechnen können.

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Herne können seit Dienstag, 2. Februar, die Herne-App 2021 testen. Nach einer Überarbeitung steht die Test-App in einem neuen Design und noch intuitiver über Testflight im App-Store und im Google Beta Channel im Google Play-Store zum Download bereit.

„Die App wurde neu aufgesetzt, um den technologischen Anforderungen gerecht zu werden und perspektivisch weitere Services anbieten zu können“, so Pierre Golz aus der Stabsstelle Digitalisierung. Die bekannten Online-Services der Stadtverwaltung seien in der neuen Herne-App in einem intuitiven Design dargestellt. Außerdem sei die Kompatibilität der App gesteigert worden, wodurch sie noch zuverlässiger auf einer Vielzahl an mobilen Endgeräten genutzt werden könne.

Herne-App 2021: Nachrichten aus dem Stadtgeschehen und Mängelmelder

Testerinnen und Tester finden in der App die Nachrichten aus dem Stadtgeschehen und können über den Mängelmelder Hinweise zu wilden Müllkippen oder Straßenschäden verschicken. Bürgerinnen und Bürger, die die Herne-App 2021 testen, können mit ihrem Feedback helfen, die App weiter zu optimieren, sagt Pierre Golz. Die Rückmeldungen zur Herne-App können per E-Mail an app@herne.de geschickt werden. Testerinnen und Tester sollen zusätzlich zum Feedback angeben, mit welchem Endgerät, welchem Betriebssystem, welchem Softwarestand und welche App-Version sie getestet haben.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die Testphase geht bis zum 28. Februar 2021. Nach Abschluss der Testphase werden die Bürger in der bestehenden App auf die neue Herne-App 2021 weitergeleitet. Mit der Veröffentlichung der App wird die Test-App abgelöst. Langfristig sollen noch weitere Service-Angebote wie die praktische Funktion der Push-Benachrichtigungen, ein Stadtplan, die Öffnungszeiten sowie die Standorte der Verwaltung und Informationen zu Veranstaltungen folgen. Auch eine Terminvergabe per App soll möglich sein.

Download im Google Play-Store und im App-Store

Die Herne-App 2021 kann im Google Play-Store unter play.google.com/store/apps/details?id=de.cityagent.herne heruntergeladen werden. Für die Installation auf einem iOS-Gerät muss zuvor die App Testflight (testflight.apple.com/join/St1pRjI6) heruntergeladen werden. Nach der Installation kann mit einem erneuten Klick auf den Link die Herne-App 2021 in Testflight aktiviert und heruntergeladen werden.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.