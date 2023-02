Ansprechpartnerin in der neuen „Beratungsstelle Arbeit“ ist Sarah Peters, Sozialarbeiterin beim Herner Caritasverband.

Neues Angebot Neue Beratungsstelle in Herne unterstützt Arbeitslose

Herne. In Herne gibt es jetzt eine „Beratungsstelle Arbeit“. Federführend ist der Caritasverband. Was den Ratsuchenden dort angeboten wird.

In einer neuen „Beratungsstelle Arbeit“ des Herner Caritasverbandes werden erwerbslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen, Berufsrückkehrende und Menschen mit aufstockenden SGB II-Leistungen beraten und begleitet. Wie die Caritas mitteilt, ist die Anlaufstelle im Info-Café Blickwinkel in Herne-Mitte eingerichtet worden.

Ratsuchende fänden dort Unterstützung bei psychosozialen, arbeits- und sozialrechtlichen Themen sowie bei Fragen von Qualifizierung und Beschäftigung. Zum Programm gehörten auch Informationsveranstaltungen rund um die Themen „Bewerbungen“ und „Berufliche Perspektiven“. Darüber hinaus, so heißt es weiter, sei die Beratungsstelle ein Ort der Begegnung für Erwerbslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen. „Mit langer Arbeitslosigkeit gehen nicht nur finanzielle Schwierigkeiten und behördliche Herausforderungen einher“, sagt Sozialarbeiterin Sarah Peters, die beim Caritasverband als Ansprechpartnerin zuständig sei für das Beratungsangebot. Sie erklärt: „Viele Menschen verlieren den Blick für ihre eigenen Stärken und den Anschluss an die Gesellschaft.“

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Geschäftsmann wollte Herner Knast mit nur 18,32 Euro kaufen

Auf Zug-Kupplung gereist: Polizei stellt „Train Surfer“

U-Bahn: Rolltreppe in Herne bis auf Weiteres außer Betrieb

Kostenlose Seminare und Workshops sollen die Arbeitssuchenden unterstützen und ihnen neue Perspektiven eröffnen. „Durch die Schließung des Arbeitslosenzentrums an der Hermann-Löns-Straße Ende letzten Jahres ist für viele Arbeitssuchende eine wichtige Anlaufstelle weggefallen. Wir arbeiten eng mit dem Zeppelin-Zentrum in Wanne zusammen und möchten auch in Herne wieder einen Begegnungsraum für die Menschen schaffen“, begründet sie. Interessierte seien herzlich eingeladen, das Info-Café zu besuchen und sich über das Beratungsangebot zu informieren.

Einen weiteren Beratungsschwerpunkt bilde der Bereich der „arbeitsausbeuterischen Beschäftigung“. Als arbeitsausbeuterisch gelten laut Caritas Beschäftigungsverhältnisse, bei denen vorgeschriebene Arbeitsbedingungen wie beispielsweise gesetzlicher Mindestlohn, Kündigungsschutz oder Arbeitszeitbestimmungen umgangen würden. Die Beratungsstelle werde mit finanziellen Mitteln durch das Land NRW und die Europäische Union unterstützt.

Beratungsstelle im Info-Café Blickwinkel, An der Kreuzkirche 4, Öffnungszeiten: montags bis freitags 9 bis 14 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung. Für individuelle Termine oder Fragen steht Sarah Peters unter 02323 92960-370 oder s.peters@caritas-herne.de zur Verfügung. Über die Angebote der Beratungsstelle Arbeit im Zeppelin-Zentrum informiert Dagmar Spangenberg-Mades unter 02325 60840 oder dagmar.spangenberg-mades@ekvw.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel