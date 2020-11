Die Bodenplatten für die Awo-Kita an der Castroper Straße in Herne sind bereits gelegt, Die Eröffnung ist für August 2021 geplant.

Betreuungsplätze Neue Awo-Kita soll in Herne im August 2021 eröffnen

Herne. Der Bau für die neue Awo-Kita an der Castroper Straße hat begonnen. Ab August 2021 sollen hier 100 neue Plätze für Kinder entstehen.

Der Bau für eine weitere Kita der Arbeiterwohlfahrt Ruhr-Mitte in Herne hat begonnen. An der Castroper Straße in Börnig entsteht eine neue Einrichtung für über 100 Kinder. Wenn alles gut geht, sollen die Arbeiten im August 2021 abgeschlossen sein, teil die Awo mit.

Auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Grundstück baut die „Staffel Group“ für die Awo Ruhr-Mitte ein Gebäude mit über 1000 Quadratmetern. Die Bodenplatte ist gelegt, auch die ersten Wände wachsen bereits in die Höhe. Das Besondere: Die Kita wird ausschließlich ebenerdig angelegt sein, ist somit durch und durch barrierefrei.

Herner Awo-Kita setzt auf Konzept mit Tieren

Inhaltlich wird die Einrichtung ein spezielles Profil entwickeln und sich den Themen Natur und Umwelt widmen (die WAZ berichtete). „Wir haben mit der tiergestützten Pädagogik bislang schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Das wollen wir in der neuen Kita noch stärker herausarbeiten“, betont Marc Schaaf, Geschäftsführer der Awo Ruhr-Mitte.

Damit ist gemeint, dass die Mädchen und Jungen möglichst früh mit Tieren und tierischen Produkten in Berührung kommen. In den Kitas der Awo Ruhr-Mitte gab es laut Träger auch schon Schafe, Bienen oder Hühner, die jeweils auf dem Außengelände untergebracht waren – oder noch sind.

