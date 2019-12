Wer ist der Täter? Um diese Frage dreht sich alles im US-Film „Knives Out - Mord ist Familiensache“ - zu sehen ab Silvester in der Herner Filmwelt.

Herne. Kritiker feiern „Knives Out“ schon vor dem Kinostart: Warum der US-Krimi so viel Lob erhält und was sonst zum Jahresende in der Filmwelt läuft.

Neu in der Herner Filmwelt: Von Mördern und Leihopas

Neustart der Woche. Herrlich altmodisch: In „Knives Out - Mord ist Familiensache“ geht es um die schlichte Frage: Wer ist der Täter? Craig, Daniel Craig ermittelt. Die fesselnde Mörderjagd reiche mühelos an die Klassiker des Genres heran, jubelte das Fachmagazin „Cinema“. Der US-Krimi ist als Silvester-Vorpremiere um 17.15 Uhr in der Filmwelt zu sehen (ab 12).

Und sonst? Noch eine Silvester-Preview: Das Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 präsentiert am Dienstag um 17.45 Uhr - als allerletzte Vorstellung in 2019 - die Leihgroßeltern-Schmonzette „Enkel für Anfänger“ unter anderem mit Heiner Lauterbach und Barbara Sukova (ab 0). Bereits seit Mittwoch neu in der Filmwelt: „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ und „Cats“ (beide ab 0).

Die Top 3. Die besten „Whodunit“-Filme: 1. „Zodiac“ von David Fincher (2007), 2. „Caché“ von Michael Haneke (2006), 3. „„Psycho“ von Alfred Hitchcock (1960).

Der Lieblingsfilm. Er sei kein Cineast, räumt Gerd Herzog („Die Currywurst“) ein. Einen Lieblingsfilm habe er aber natürlich trotzdem: Besonders scharf, Verzeihung: stark findet der Wanner Imbiss-Inhaber den Serienkiller-Film „Das Schweigen der Lämmer“ mit Jodie Foster und Anthony Hopkins. „Da kommt zu keiner Sekunde Langeweile auf“, sagt der.

Der Auswärtstipp. Deutsches Genre-Kino? Ja, das gibt’s: Patrick Vollraths Langfilm-Debüt „7500“ ist ein klaustrophobischer Flugzeugthriller - zu sehen unter anderem in den Apollo Cinemas in Gelsenkirchen (ab 12).