Neu in der Herner Filmwelt: Von Drachen, Autos und Callboys

Herne. Im dritten Anlauf ein Hit? „Dungeons & Dragons“ verspricht Fantasy & Action – und einen bösen Hugh Grant. Das neue Programm der Herner Filmwelt.

Hugh Grant, Arnold Schwarzenegger, Til Schweiger & Super Mario oder: die Rückkehr der alten weißen Männer. Das Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 30. März.

Neustart der Woche

Die erste Verfilmung des Rollenspiels „Dungeons & Dragons“ war 2001 ein Flop, für den zweiten Versuch reichte es 2005 nur zur DVD-Veröffentlichung. Beim dritten Streich „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ könnte es nun endlich klappen, wie schon allein der Blick auf die Besetzung nahe legt: Chris Pine, Michelle Rodriguez sowie Hugh Grant als Fiesling kämpfen sich durch das Fantasy-Action-Abenteuer (FSK ab 12).

Und sonst?

Gut gealtert? Nach 32 Jahren gibt es in „Manta, Manta - Zwoter Teil 2“ ein Wiedersehen mit Til Schweiger, Tina Ruland & Co. - im Herner Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 am Sonntag, 2. April, um 16.30 Uhr auch als (schon fast ausverkauftes) Double Feature mit beiden Filmen (ab 12). In der Reihe „Best of Cinema“ ist am Dienstag um 20.15 Uhr Arnold Schwarzenegger in „Terminator 2“ zu sehen (ab 16). Und: „Der Super Mario Bros. Film“ startet bereits am Mittwoch, 5. April (ab 6).

WAZ-Kino-Café

Die pensionierte Lehrerin und der Callboy: Das WAZ-Kino-Café zeigt am Mittwoch um 14.30 Uhr Emma Thompson in einer Glanzrolle in „Meine Stunden mit Leo“. Es gibt nur noch wenige Karten (acht Euro auf allen Plätzen).

Emma Thompson und Daryl McCormack in „Meine Stunden mit Leo“. Foto: Verleih

Top 3

Die besten (Arthouse-)Filme mit Autos in tragenden Rollen: „Drive“ mit Ryan Gosling (2011), „Faster, Pussycat! Kill! Kill!“ von Russ Meyer (1965) und „Titane“ von Julia Ducournau (2021).

Auswärtstipp

Sisi-Hype und kein Ende? Regisseurin Frauke Finsterwalder („Finsterworld“) und die hinreißenden Hauptdarstellerinnen Sandra Hüller und Susanne Wolff lassen mit „Sisi & ich“ auf ein kaiserliches Vergnügen der schrägen Art hoffen. Der Film läuft unter anderem im Bochumer Casablanca an (ab 12).

Das komplette Programm der Filmwelt auf filmwelt-herne.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel