Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq spielen in Sönke Wortmanns „Contra“ die Hauptrollen - zu sehen in der Herner Filmwelt.

Kino-Ecke Neu in der Herner Filmwelt: „Stromberg“ kann auch Professor

Herne. „Stromberg“ als Professor: Christoph Maria Herbst spielt die Hauptrolle in einer neuen Komödie von Sönke Wortmann. Was in der Filmwelt läuft.

Ein Neustart, ein Klassiker und mehrere neue Filme für Kinder sind ab Donnerstag in der Herner Filmwelt zu sehen.

Film der Woche

(Sehr) Gutes von gestern zum Kinodienstag-Preis: In der Rubrik „Best of Cinema“ zeigt die Herner Filmwelt am Dienstag um 20.15 Uhr Francis Ford Coppolas „Die Outsider“. Der US-Regisseur drehte seinen Film über rivalisierende Jugendgangs vier Jahre nach seinem Meisterwerk „Apocalypse Now“ – und mit einem beeindruckenden Cast: Mit dabei waren 1983 unter anderem. Matt Dillon, Rob Lowe, Tom Cruise, Tom Waits, Patrick Swayze … (FSK ab 12).

Kinder, Kinder

Für die jüngeren Besucher schüttet das Lichtspielhaus am Berliner Platz (fast schon) ein Füllhorn aus. Zu sehen sind: der Animationsfilm „Ron läuft schief“ (ab 6), „Happy Family 2“ am Sonntag um 14 Uhr in der Kids-Club-Preview (ab 0) sowie als Preview am Samstag und Sonntag jeweils um 13.15 Uhr die ersten vier Folgen der neuen Toggo-Serie „Idefix und die Unbesiegbaren“.

Und sonst?

Nach „Der Vorname“ hat Sönke Wortmann mit „Contra“ erneut ein Remake einer französischen Komödie („Die brillante Mademoiselle Neila“) gedreht. Christoph Maria Herbst („Stromberg“) spielt einen Professor, der eine zuvor von ihm rassistisch beleidigte Jurastudentin (Nilam Farooq) auf einen Debattierwettbewerb vorbereitet (ab 12). In der „Sneak Preview“ zeigt das Kino am Berliner Platz 7-9 am Donnerstag, 28. Oktober, ab 20.15 Uhr einen Überraschungsfilm (ab 18).

Die Top 3

Drei Wünsche für die Filmwelt-Rubrik „Best of Cinema“: „Inglorious Basterds“, „Absolute Giganten“ und „Die 12 Geschworenen“.

Der Auswärtstipp

Im Endstation Kino im Bochumer Bahnhof Langendreer läuft Julia Ducournaus extreme Körper-Horror-Groteske „Titane“ im französischen Original mit deutschen Untertiteln. In Cannes gab es dafür Buh-Rufe, Jubel und am Ende die Goldene Palme (ab 16). loc

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel