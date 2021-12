Neu in der Herner Filmwelt: Spielberg und Spinnenmann

Herne. Funktioniert der Plot der 1961 gedrehten „West Side Story“ auch 2021? Die Antwort gibt es in der Filmwelt. Was sonst noch läuft im Herner Kino.

Vorhang auf: Das neue Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 9. Dezember.

Neustart der Woche

Manchmal kommen sie wieder…: Das gilt nicht nur für die lebenden Toten, sondern auch für Filmmusicals. Altmeister Steven Spielberg hat Leonard Bernsteins „West Side Story“ nach 50 Jahren neu gedreht. Die Hauptrolle spielt – Überraschung – „Baby Driver“ Ansel Elgort (FSK ab 12 Jahre).

Und sonst?

Nach einer 52-teiligen Serie und drei Animationsfilmen gibt es „Lauras Stern“ nun im Herner Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 auch als Realfilm – mit dem gebürtigen Wanne-Eickeler Nicholas Bodeux in einer Nebenrolle (ab 0). Tom Holland schlüpft in „Spider Man: No Way Home“ zum dritten Mal in den blau-roten Superhelden-Strampler. Der US-Blockbuster läuft – so Hernes Fernwärme dies zulässt – bereits am Mittwoch, 15. Dezember, an (ab 12).

VHS Filmforum

Ein weiterer toller Film aus Christian Petzolds beeindruckendem Gesamtwerk ist im VHS Filmforum zu sehen. Paula Beer, Franz Rogowski und Wasser stehen in „Undine“ im Mittelpunkt (Montag 17.30 Uhr, Mittwoch 20.15 Uhr).

Paula Beer, Franz Rogowski und das Wasser: Das Herner VHS Filmforum präsentiert „Undine“. Foto: Verleih

Noch mehr Gesang

Es weihnachtet sehr: Startenor Jonas Kaufmann will die Filmwelt-Besucher mit „It’s Christmas“ vor der winterlichen Kulisse Salzburgs und Umgebung am Sonntag „in diese ganz persönliche Weihnachtsstimmung“ bringen (16 Uhr, 16 Euro).

Die Top 3

Die Top 3 in der Rubrik „Singen in Filmen für Menschen, die Singen in Filmen nicht ausstehen können“: 1. „Love me“ von Nicolas Cage in „Wild at Heart“, 2. „I Walk the Line” von Joaquin Phoenix in „Walk the Line”, 3. „Carol of the Bells” vom Lachey Arts Choir in „Killing of a Sacred Deer”.

Der Auswärtstipp

Nach wahren Begebenheiten: Mit „Plan A – Was würdest du tun?“ inszenieren die israelischen Regisseure Doron und Yoav Paz mit August Diehl als Schoah-Überlebenden ein Nachkriegsdrama über einen jüdischen Geheimbund, der sich an Deutschen rächen will. Zu sehen im wunderbaren Dortmunder Kino Sweet Sixteen (ab 12).

