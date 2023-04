Neu in der Herner Filmwelt: Russell Crowes teuflisches Spiel

Russell Crowe in „The Pope's Exorcist“; Der Horrorthriller läuft zum Bundesstart in der Herner Filmwelt an.

Herne. Genie, Bulle, Gladiator: Russell Crowe hat viele Gesichter. Sein neuestes: das eines Teufelsaustreibers. Das neue Programm der Filmwelt Herne.

Im Auftrag des Papstes: Russell Crowe treibt ein teuflisches Spiel. Das neue Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 6. April.

Neustart der Woche

Journalist, Cop, Gladiator und Mathe-Genie war er schon. Für „The Pope’s Exorcist“ schlüpft der Neuseeländer Russell Crowe nun in die Rolle eines italienischen Priesters und Teufelsaustreibers. Der auf wahren Begebenheiten basierende Horrorthriller ist zum Bundesstart auch in der Herner Filmwelt zu sehen (FSK ab 16).

Und sonst?

Mittwoch ist der neue Donnerstag: Nach „Der Super Mario Bros. Film“ vor einer Woche startet nun auch „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ regulär an einem Mittwoch im Herner Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 (12. April). Die Wochenreihe VHS Filmforum macht noch Osterpause und meldet sich ab Sonntag, 23. April, mit „The Banshees of Inisherin“ mit der neue Staffel zurück.

Super Mario & Co.: ab Mittwoch, 5. April, in den Kinos und auch im Herner Lichtspielhaus am Berliner Platz. Foto: Universal Pictures / dpa

Die Top 3

Die besten Filme mit Russel Crowe (oder: Rüssel Kröwe, wie Nathalie in der Harald-Schmidt-Show zu sagen pflegte): „American Gangster“ (2007), „A Beautiful Mind“ (2001) und „State of Play“ (2009).

Der Auswärtstipp

„Die Kairo-Verschwörung“ ist ein ägyptischer Politik- und Religion-Thriller – zu sehen unter anderem im Casablanca im Bochumer Bermudadreieck (ab 12).

Das komplette Programm der Filmwelt auf filmwelt-herne.de.

