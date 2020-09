Neu in der Herner Filmwelt: Polizisten und ein Mädel

Herne. Eine Polizeikomödie mit einem deutschen Serien-Star und zwei weitere Neustarts: Was ab Donnerstag in der Herner Filmwelt zu sehen ist.

Neustart der Woche: Ein in Ahlen gedrehtes Remake der schwarzen schwedischen Polizeikomödie „Kops“ - das ist „Faking Bullshit“, der am Donnerstag auch in der Herner Filmwelt anläuft. Der wunderbare Bjarne Mädel spielt die Rolle eines Tatverdächtigen, den die Polizei für ihre Ziele instrumentalisieren will (FSK ab 12).

Und sonst?

„New Mutants“ bekommt von Kritikern den Stempel „Psycho-Fantasy“; die Hauptrolle spielt Maisie Williams aus „Game of Thrones“ (ab 16). Ich sag’ nur: „Hello Again“ - die Preview dieser deutschen Komödie läuft am Mittwoch, 16. September, um 19.30 Uhr (ab 6). Das VHS-Filmforum präsentiert das französische Missbrauchsdrama „Gelobt sei Gott“ - am Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 6).

Die Top 3

Die besten Serienfolgen mit Bjarne Mädel: 1. „Lulu“ aus der Serie „Stromberg“, 2. „Pfirsich Melba“ aus der Reihe „Tatortreiniger“, 3. „Gulasch für den Geiselnehmer“ aus „Mord mit Aussicht“.

Der Lieblingsfilm

Der Herner WAZ-Sportredakteur Stephan Falk entscheidet sich für Ridley Scotts „Blade Runner“ mit Harrison Ford von 1982. Seine Begründung: „Regen. Neonreklame. Fliegende Autos und als weitere Vision, die aber schon Wirklichkeit geworden ist: asiatische Nudelgerichte to go.“

Der Auswärtstipp

Aphroe alias Karsten Stieneke bei der Preview der Dokumention „We Almost Lost Bochum“ im Bochumer Metropolis. Foto: loc

„We Almost Lost Bochum“ feierte am Freitag im Bochumer Metropolis im Beisein des Herner Rappers Aphroe alias Karsten Stieneke Premiere. Ab Freitag ist die Dokumentation über die legendäre deutsche HipHop-Formation Ruhrpott AG (RAG) auch regulär im Lichtspielhaus im Hauptbahnhof der Nachbarstadt zu sehen. loc