Arg ramponiert: Keanu Reeves. Kein Wunder, denn: Schon zum vierten Mal gibt er den Kämpfer „John Wick“ - aktuell in der Herner Filmwelt.

Kino-Ecke Neu in der Herner Filmwelt: Keanus vierter Überlebens-Kampf

Herne. Der Tänzer des Todes ist zurück: Keanu Reeves wird im Neo-Noir-Action-Reißer „John Wick 4“ erneut zum Gejagten – auch in der Herner Filmwelt.

Keanu Reeves ist wieder „John Wick“, im VHS Filmforum wird’s traurig: das neue Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 23. März.

Neustart der Woche

Die Actionreihe „John Wick“ geht in Runde 4, und das Kopfgeld um den titelgebenden Auftragskiller (Keanu Reeves) wird immer höher. Achtung: Sitzfleisch erforderlich – der Film dauert fast drei Stunden (FSK ab 18).

Und sonst?

Das Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 zeigt am Freitag, 24. März, um 20.15 Uhr die Vorpremiere der US-Fantasy-Komödie „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ (ab 12). Und: das tierische Animationsabenteuer „Überflieger 2 – Das Geheimnis des großen Juwels“ (ab 0).

Filmreihen

Ein Höhepunkt der aktuellen Staffel im VHS Filmforum: Die belgische Tragödie „Close“ erzählt die Geschichte vom Bruch einer Jungenfreundschaft – zu sehen am Sonntag um 13 Uhr, Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 12). Im Zeichen des Q: In der „Anime Night“ präsentiert die Filmwelt am Dienstag ab 19.30 Uhr „The Quintessential Quintiples Movie“ (Altersfreigabe nicht bekannt).

Eden Dambrine (re.) und Gustav de Waele in „Close“. Foto: Pandora

Top 3

Die besten Filme mit Überlänge: „Apocalypse Now“ (194 Minuten), „Quo Vadis“ (191 Minuten) und „Boyhood“ (161 Minuten).

Auswärtstipp

Der dunklen Kolonialgeschichte Deutschland widmet sich Regisseur Lars Kraume in „Vermessene Welt“. Der Film läuft unter anderem im Casablanca im Bochumer Bermudadreieck (ab 12).

Das komplette Programm der Filmwelt auf filmwelt-herne.de.

