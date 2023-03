Neu in der Herner Filmwelt: Jürgen Vogel und der tote Vogel

Teambildungsseminar mit Hindernissen: „Der Pfau“ läuft in der Filmwelt Herne an. In den Hauptrollen (v.li.) Jürgen Vogel, David Kross, Lavinia Wilson, Serkan Kaya und Tom Schilling.

Herne. Banker im Stress, eine Putzfrau in der Kunstwelt, Keanu Reeves (mal wieder) als John Wick: Das bietet die Herner Filmwelt im neuen Programm.

Turbulenzen um einen toten Vogel und mehr: das neue Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 16. März.

Neustart der Woche

Die Filmkritik ist sich über „Der Pfau“ nicht ganz einig. Was man über die deutsche Krimikomödie auf jeden Fall sagen kann: Die Besetzung ist 1a. Der nach der Romanvorlage von Isabel Bogdan gedrehte Film über gestresste Investmentbanker auf Teambildungsmaßnahme in Schottland, die durch einen toten Vogel aus der Bahn geworfen werden, wartet mit Stars auf wie Lavinia Wilson, Tom Schilling, Jürgen Vogel, David Kross und Annette Frier auf (FSK ab 12).

Und sonst?

Ebenfalls zum Bundesstart zeigt das Multiplex-Kino am Berliner Platz 7-9 den US-Action- und Fantasyfilm „Shazam! Fury of the Gods“ mit Zachary Levi und Helen Mirren (ab 12). Als Vorpremiere präsentiert die Filmwelt am Mittwoch, 22. März, um 20.15 Uhr Keanu Reeves in „John Wick: Kapitel 4“ (ab 18). Ebenfalls am Mittwoch läuft die Musik-Dokumentation „Louis Tomlinson - All of Those Voices“ (20 Uhr; ab 0).

VHS Filmforum

„Maria träumt - Oder: Die Kunst des Neuanfangs“ erlebt eine von ihrem Ehemann ernüchterte Reinigungskraft (Karin Viard), die einen Job einer Kunstschule annimmt. Die französische Komödie ist im VHS Filmforum zu sehen am Sonntag um 13 Uhr, Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 6).

Der etwas andere Putzjob: Karin Viard in „Maria träumt“. Foto: Atlas Film

Top 3

Die besten Filme mit Tom Schilling: „Oh Boy“ (2012), „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ (2021) und „Crazy“ (2000).

Auswärtstipp

Wer noch einmal (oder zum ersten Mal) den Oscar-Sieger „Everything Everywhere All At Once“ sehen möchte, hat dazu die Gelegenheit unter anderen im Bochumer Capitol oder in der Schauburg Buer (ab 16).

