Neu in der Herner Filmwelt: Jagd auf den Spinnenmörder

Bei ihrer Suche nach einem Serienmörder bringt sich die Journalistin Rahimi (Zar Amir Ebrahimi) selbst in Gefahr: Der Thriller „Holy Spider“ läuft im VHS Filmforum in der Herner Filmwelt.

Film der Woche

„Holy Spider“ bedrückt, bewegt, wirkt lange nach: Der Exil-Iraner Ali Abbasi inszeniert in seinem Thriller die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte eines Iraners, der aus religiösem Wahn Straßenprostituierte tötet. Eine Journalistin ist dem „Spinnenmörder“ auf der Spur. Düster-dräuend, aber toll: der Soundtrack. Das VHS Filmforum zeigt „Holy Spider“ als Herner Erstaufführung am Sonntag um 12.30 Uhr, Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (FSK ab 16).

Und sonst?

Science-Fiction-Action: „Transformers: Aufstieg der Bestien“ läuft zum Bundesstart bereits am Mittwoch, 7. Juni, im Herner Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 an (ab 12). Und: der Animationsfilm „Mavka - Hüterin des Waldes“, laut TV Spielfilm das ukrainische Pendant zu Disneys „Meerjungfrau“ (ab 6). Als Vorpremiere zeigt die Filmwelt am Mittwoch, 14. Juni, um 20.15 Uhr die Vorpremiere des DC-Blockbusters „The Flash“ mit Ezra Miller (Altersfreigabe noch nicht bekannt).

Top 3

Die besten Filme iranischer Regisseure: Mohammad Rasoulofs „Doch das Böse gibt es nicht“ (2020; ein Episoden-Film über die Todesstrafe), das Familiendrama „Nader und Simin“ von Asghar Farhadi (2011) und „Der Geschmack der Kirsche“ von Abbas Kiarostami (1997).

Auswärtstipp

Das italienische Familien- und Sozialdrama „Nostalgia“ ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Emmano Rea – zu sehen unter anderem im Casablanca im Bochumer Bermudadreieck (ab 12). loc

