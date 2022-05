Neu in der Herner Filmwelt: Im Multiversum des Wahnsinns

Herne. Magier, Maja und McDormand: Das neue Programm der Herner Filmwelt steht ganz im Zeichen des M. Was ab Donnerstag am Berliner Platz zu sehen ist.

Ein durchgeknallter Magier, eine freche Biene und eine große Darstellerin: das neue Programm der Herner Filmwelt ab Donnerstag, 5. Mai.

Neustart der Woche

Neues aus dem Hause Marvel: In „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” tritt der titelgebende Magier (Benedict Cumberbatch) einem mysteriösen Widersacher entgegen. Regie führt Sam Raimi mit einigen Reminiszenzen an seine Horror-Vergangenheit („Tanz der Teufel“). An der Seite von Cumberbatch spielen Elizabeth Olsen („Avengers“, „Wind River“), Chiwetel Ejiofor („12 Years a Slave“) und Patrick „Picard“ Stewart (FSK ab 12).

Und sonst?

Nach der Vorpremiere läuft der Animationsfilm um die kleine, freche, schlaue „Biene Maja - Das geheime Königreich“ nun auch zum Bundesstart im Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 (ab 0). Bereits im Vorverkauf in der Filmwelt: die beiden nächsten Termine der Reihe „Anime Night“ (31. Mai und 28. Juni) sowie ein Dokumentarfilm über George Michael (22. Juni).

Die Filmreihen

Wes Andersons Episodenfilm „The French Dispatch“ läuft im VHS Filmforum. Foto: Verleih

Ein Festival der Schauspielgrößen inszeniert Wes Anderson in seinem Episodenfilm „The French Dispatch“. Von Bill Murray über Tilda Swinton, Elisabeth Moss, Benicio del Toro bis hin zu Lea Seydoux reicht die Starriege. Die Klammer für die Episoden bildet die Zeitschrift „The French Dispatch“. Das VHS Filmforum zeigt den US-Film am Sonntag um 12.45 Uhr, Montag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 20.15 Uhr (ab 12). Die Reihe Kirche & Kino präsentiert am Sonntag um 17.45 Uhr und Montag um 20.15 Uhr das Roadmovie „Nomadland“ mit der wunderbaren Frances McDormand und beeindruckenden Laiendarstellern (ab 0).

Top 3

Die besten Filme mit Frances McDormand: „Fargo“ (1996), „Mississippi Burning“ (1988) und „Blood Simple“ (1984).

Der Auswärtstipp

Der Schmerzensmann ist zurück auf der großen Leinwand: „This Much I Know to Be True“ heißt der neue Dokumentarfilm mit Nick Cave und seinem musikalischen Wegbegleiter Warren Ellis - zu sehen am Mittwoch, 11. Mai, im Metropolis im Bochumer Hauptbahnhof.

